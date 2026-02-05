“Thủ phủ” phật thủ Đắc Sở trầm lắng những ngày giáp Tết, giá tới 3 triệu/quả

Đời sống
Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết Nguyên Đán, nhưng không khí “Thủ phủ" phật thủ Đắc Sở (Chung Châu, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn khá trầm lắng. Rất ít khách ghé qua. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Những sợi dây nhiều màu sắc buộc trên từng quả là để đánh dấu size quả và đều là những quả đã được khách đặt hàng chỉ đợi ngày thu hoạch. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Chị Nguyễn Thị Minh, chủ vườn tại Chung Châu, xã Liên Minh chia sẻ Tết năm nay cây mất mùa, sản lượng sụt giảm gần 50% nên giá cao hơn mọi năm. Như quả chị cầm trên tay có giá 3 triệu đồng và cả vườn dịp Tết này cũng chỉ thu được khoảng 20 quả vip như vậy. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Địa phận Chung Châu, xã Liên Minh nằm bên dòng sông Hồng được phù sa bồi đắp màu mỡ. Nhưng để chăm bón, người nông dân nơi đây cũng tất bật quanh năm do phật thủ cần rất nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Phật thủ không chỉ là loại quả cho trái quanh năm, nhưng thường được đặc biệt quan tâm vào dịp Tết. Người dân không chỉ dùng trang trí ngày Tết mà còn bởi phật thủ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Theo quan niệm dân gian, các tay của quả phật thủ ví như bàn tay Phật che chở, mang lại bình an, may mắn. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Phật thủ có quả ra gối vụ, nhưng thu hoạch vụ chính là tháng 7 và Tết Âm lịch. Mỗi cây cho từ 50-70 trái/vụ và kéo dài trong trong ba năm. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Chị Hoài Thương, một "chủ vựa" chia sẻ phật thủ là cây “khó chiều” nên chị và gia đình phải chăm sóc rất kỹ lưỡng từ khâu chọn giống, tỉa cành, tạo dáng đến phòng sâu bệnh. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Theo thông tin từ các chủ vườn, giá phật thủ mua tại gốc năm nay có giá giao động từ 100.000 đồng đến 3 triệu đồng/ quả tùy kích cỡ, số lượng "ngón tay," màu sắc... (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Những quả phật thủ có dáng “bàn tay Phật,” ngón xòe đều, màu sắc hài hòa, bề mặt bóng đẹp dù giá bán cao nhưng vẫn được thị trường ưa chuộng. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Mỗi vụ mùa gia đình chị Tuyết An phải chi khoảng 100 triệu đồng cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật/mẫu vườn trồng phật thủ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Chị Nguyễn Thị Minh đang kiểm đến số lượng phật thủ trước khi bọc vận chuyển cho khách sỉ. Chị cho biết vườn quả nhà chị xuất đi khắp các tỉnh, thành trong nước, thậm chí ra cả nước ngoài. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Các chủ vườn ở đây cho biết, từ khoảng 20 tháng Chạp trở đi, khi nhu cầu thị trường tăng cao cận Tết, không khí mua bán sẽ nhộn nhịp hơn. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Các nhà vườn đóng hàng gửi đi các tỉnh chiều ngày 4/2/2026, trong khi rất ít khách lẻ vào vườn chọn mua sớm những quả đẹp. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Mỗi thùng xốp có thể đóng được từ 30-60 quả phật thủ tùy kích thước. Chị Nguyễn Thị Minh cho biết đây là số hàng sẽ chuyển đi Hưng Yên. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Trên cây không chỉ có quả mà hoa phật thủ vẫn tiếp tục trổ bông cho lứa mới. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
“Thủ phủ” phật thủ Đắc Sở trầm lắng những ngày giáp Tết, giá tới 3 triệu/quả

Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết Nguyên Đán, nhưng không khí “thủ phủ" phật thủ Đắc Sở (Chung Châu, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn khá trầm lắng. Nhiều chủ vườn chia sẻ cây mất mùa, sản lượng sụt giảm.

Mai Mai
