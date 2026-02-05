“Thủ phủ” phật thủ Đắc Sở trầm lắng những ngày giáp Tết, giá tới 3 triệu/quả

Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết Nguyên Đán, nhưng không khí “thủ phủ" phật thủ Đắc Sở (Chung Châu, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn khá trầm lắng. Nhiều chủ vườn chia sẻ cây mất mùa, sản lượng sụt giảm.