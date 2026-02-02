Thái Lan: Voi đực hoang dã tấn công du khách, 1 người thiệt mạng

Ngày 2/2, một con voi đực hoang dã đã tấn công khiến một du khách thiệt mạng tại Vườn quốc gia Khao Yai ở miền Trung Thái Lan.

Đây là trường hợp thiệt mạng thứ 3 được cho là có liên quan đến cùng một con voi.

Theo ông Chaiya Huayhongthong, Giám đốc Vườn quốc gia Khao Yai, nạn nhân là một du khách Thái Lan 65 tuổi, đến từ tỉnh Lopburi.

Trong lúc đi dạo buổi sáng cùng vợ, người này đã bị con voi tên Oyewan giẫm gây tử vong. Người vợ kịp thời thoát thân sau khi lực lượng kiểm lâm xua đuổi con vật.

Ông Chaiya cho biết đây là trường hợp thứ 3 được xác nhận thiệt mạng do voi Oyewan tấn công, đồng thời không loại trừ khả năng con voi này có thể liên quan đến một số vụ khác hiện vẫn chưa được làm rõ.

Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ họp vào ngày 7/2 để thảo luận biện pháp xử lý đối với con voi trên. Nhiều khả năng giới chức sẽ xem xét phương án di dời hoặc áp dụng các biện pháp điều chỉnh hành vi đối với con vật này, song hiện chưa công bố chi tiết.

Theo số liệu của Cơ quan quản lý công viên quốc gia và động vật hoang dã Thái Lan, kể từ năm 2012 đến nay, hơn 220 người, trong đó có một số du khách, đã thiệt mạng do bị voi rừng tấn công tại Thái Lan.

Số lượng voi rừng tại nước này đã tăng từ 334 con vào năm 2015 lên gần 800 con trong năm ngoái, buộc giới chức phải triển khai chương trình tiêm vaccine tránh thai cho voi cái nhằm kiểm soát đà gia tăng quần thể.

Trước đó, vào tháng 1 năm ngoái, một du khách người Tây Ban Nha đã thiệt mạng khi đang tắm cho voi tại một khu bảo tồn ở miền Nam Thái Lan.

Tháng 12/2024, một du khách khác cũng thiệt mạng do voi tấn công tại một công viên quốc gia ở tỉnh Loei, miền Bắc Thái Lan./.

