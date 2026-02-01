Nga: Hỏa hoạn tại phòng tắm xông hơi khiến 5 người thiệt mạng

Ngày 31/1, chính quyền địa phương cho biết một vụ cháy xảy ra tại phòng xông hơi tư nhân ở thành phố Prokopyevsk, thuộc tỉnh Kemerovo, miền Trung nước Nga đã khiến 5 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ cơ quan tình trạng khẩn cấp tỉnh cho biết vụ việc xảy ra vào tối 31/1.

Theo thông tin điều tra sơ bộ, các nạn nhân đều được cho là thanh thiếu niên và diện tích ảnh hưởng của đám cháy ước tính khoảng 70m2.

Lực lượng chức năng cho biết các điều tra viên địa phương đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi cung cấp dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu về an toàn và sức khỏe./.

Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại viện dưỡng lão, 16 người thiệt mạng Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn thành phố Manado xác nhận vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại viện dưỡng lão Werdha Damai khiến 16 người thiệt mạng và 3 người bị bỏng.