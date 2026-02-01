Đời sống

Nga: Hỏa hoạn tại phòng tắm xông hơi khiến 5 người thiệt mạng

Các điều tra viên địa phương đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ cháy xảy ra tại phòng xông hơi tư nhân ở Prokopyevsk, thuộc tỉnh Kemerovo, miền Trung nước Nga khiến 5 người thiệt mạng.

Hoàng Châu
Vụ cháy xảy ra tại phòng xông hơi tư nhân ở thành phố Prokopyevsk, thuộc tỉnh Kemerovo, miền Trung nước Nga đã khiến 5 người thiệt mạng. (Nguồn: TASS)
Vụ cháy xảy ra tại phòng xông hơi tư nhân ở thành phố Prokopyevsk, thuộc tỉnh Kemerovo, miền Trung nước Nga đã khiến 5 người thiệt mạng. (Nguồn: TASS)

Ngày 31/1, chính quyền địa phương cho biết một vụ cháy xảy ra tại phòng xông hơi tư nhân ở thành phố Prokopyevsk, thuộc tỉnh Kemerovo, miền Trung nước Nga đã khiến 5 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ cơ quan tình trạng khẩn cấp tỉnh cho biết vụ việc xảy ra vào tối 31/1.

Theo thông tin điều tra sơ bộ, các nạn nhân đều được cho là thanh thiếu niên và diện tích ảnh hưởng của đám cháy ước tính khoảng 70m2.

Lực lượng chức năng cho biết các điều tra viên địa phương đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi cung cấp dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu về an toàn và sức khỏe./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vụ cháy #Hỏa hoạn #Phòng tắm xông hơi Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Không gian của lễ hội lung linh huyền ảo. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Độc đáo lễ hội ánh sáng tại Hong Kong

Festilumi mang đến những chủ đề mới lạ, tạo nên bầu không khí tràn ngập sắc màu và cảm xúc, trở thành lễ hội ánh sáng lung linh nhất mà du khách đều khó lòng bỏ qua khi có dịp ghé thăm xứ Cảng Thơm.

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép năm 2025

Mỹ đã bắt giữ hoăc tạm giam hơn 21.400 người nhập cư trái phép vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật Laken Riley và đưa vào thực hiện.

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

11 hạng mục được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025

Với 11 hạng mục giải thưởng, Cúp Chiến thắng tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh ghi nhận, tôn vinh toàn diện, khách quan và thuyết phục những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2025.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.