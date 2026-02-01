Mỹ: Tòa án Liên bang bác đơn đề nghị ngừng chiến dịch của ICE tại Minnesota

Ngày 31/1 theo giờ địa phương, Thẩm phán Tòa án Liên bang Mỹ Katherine Menendez đã bác yêu cầu khẩn cấp của bang Minnesota nhằm ngăn chặn việc triển khai chiến dịch Metro Surge (Metro Surge Operation), trong đó Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) triển khai hàng nghìn nhân viên thực thi pháp luật nhập cư tới bang này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phán quyết xác định rằng bang Minnesota, cùng 2 thành phố Minneapolis và St. Paul không đáp ứng được tiêu chuẩn pháp lý rất cao để được áp dụng biện pháp đặc biệt là "lệnh cấm thực thi tạm thời."

Thẩm phán Katherine Menendez nêu rõ các nguyên đơn “không hoàn thành nghĩa vụ chứng minh” cần thiết để tòa ban hành một biện pháp mang tính ngoại lệ ở giai đoạn hiện nay. Theo phán quyết, yêu cầu đình chỉ một chiến dịch thực thi luật liên bang khi vụ kiện còn đang tiến hành đòi hỏi căn cứ pháp lý chặt chẽ mà phía Minnesota chưa đưa ra được.

Trước đó, Minnesota cùng chính quyền 2 thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo đã đệ đơn kiện Bộ An ninh Nội địa (DHS) và các viên chức di trú liên bang, tìm cách ngăn chặn chiến dịch truy quét do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đứng đầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguyên đơn yêu cầu tòa ra lệnh cấm tạm thời để dừng hoạt động liên bang trong thời gian chờ xét xử nội dung vụ án, nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ.

Sau phán quyết, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey bày tỏ quan điểm không đồng tình với chiến dịch, cho rằng hoạt động liên bang gây lo ngại và ảnh hưởng đến sinh hoạt đô thị.

Trong khi đó, phía Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết chiến dịch Metro Surge tập trung vào các trường hợp di dân cư trú trái phép có tiền án, bao gồm các hành vi phạm tội nghiêm trọng như giết người, xâm hại tình dục, bạo lực và buôn bán ma túy, với mục tiêu tăng cường an ninh công cộng.

Theo hồ sơ của chính phủ đệ trình lên tòa, chiến dịch Metro Surge, bắt đầu từ tháng 12/2025, khi hàng nghìn nhân viên thực thi di trú được điều động đến Minnesota và khu vực Twin Cities. Tính đến nay, chiến dịch đã dẫn đến khoảng 3.000 vụ bắt giữ trên toàn bang vùng Trung Tây này.

Trong bối cảnh tranh cãi gia tăng, Tổng thống Donald Trump đã cử Đặc phái viên phụ trách Biên giới của Nhà Trắng Tom Homan đến Minnesota để làm việc với Thống đốc bang Tim Walz và giới chức địa phương.

Ông Homan khẳng định không có bất kỳ sự thay đổi nào trong cam kết thực thi luật di trú của chính quyền, bác bỏ các suy đoán cho rằng Tổng thống Trump đang từ bỏ chủ trương trục xuất quy mô lớn./.

Mỹ bắt hơn 21.400 người nhập cư trái phép năm 2025 Mỹ đã bắt giữ hoăc tạm giam hơn 21.400 người nhập cư trái phép vì các hành vi phạm pháp nghiêm trọng, trong một năm kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật Laken Riley và đưa vào thực hiện.