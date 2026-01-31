Venezuela khôi phục hợp tác năng lượng với Ấn Độ

Ngày 30/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết bà đã nhất trí hợp tác năng lượng với Ấn Độ trong bối cảnh Caracas đang tìm cách khôi phục nền kinh tế và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Caracas thông qua cải cách quan trọng mở cửa lĩnh vực dầu khí cho đầu tư tư nhân.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, bà Rodriguez cho biết hai bên đã thảo luận về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng.

Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, Tổng thống lâm thời Venezuela chia sẻ thêm rằng hai bên cũng đã thảo luận về quan hệ đối tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học và công nghệ, khai thác mỏ, du lịch, cũng như các ngành công nghiệp dược phẩm và ôtô.

Về phần mình, cũng trên Telegram, Thủ tướng Modi cho biết hai bên "nhất trí làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác song phương trong tất cả các lĩnh vực, với tầm nhìn chung về việc đưa quan hệ Ấn Độ-Venezuela lên tầm cao mới trong những năm tới."

Ngoài Ấn Độ, Tổng thống lâm thời Rodriguez cũng đã trao đổi với các nhà lãnh đạo của Tây Ban Nha, Brazil và Colombia về tăng cường quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh tế.

Venezuela hiện sở hữu khoảng 1/5 trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Vừa qua, nước này đã sửa đổi luật theo hướng mở cửa lĩnh vực này cho đầu tư tư nhân.

Trước đây, Venezuela từng là một trong những nhà cung cấp dầu thô chính cho Ấn Độ cho đến năm 2025, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này./.

Venezuela thúc đẩy cải cách để tăng sản lượng dầu khí năm 2026 Chủ tịch Quốc hội Venezuela cho biết mục tiêu cốt lõi của việc sửa đổi luật là tăng sản lượng dầu mỏ, nhằm thích ứng với bối cảnh mới và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thuộc về toàn dân.