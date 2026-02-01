Á hậu Đặng Thị Tân - người đẹp "thắp lửa" cho phong trào yoga Thủ đô

Á hậu Đặng Thị Tân được ví như người “thắp lửa” cho phong trào Yoga Thủ đô với các hoạt động hướng tới những giá trị giàu tính nhân văn thông qua Câu lạc bộ Tân Yoga Hà Nội.

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024, đồng thời đạt giải Người đẹp Tài năng với phần thi yoga, Đặng Thị Tân cho biết đó là đòn bẩy để cô thắp lên lý tưởng phụng sự cộng đồng với bộ môn nghệ thuật rèn luyện thân thể, cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực và đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mỗi học viên.

“Chọn Yoga là chọn một hành trình tu dưỡng. Bởi với tôi, mỗi nhịp thở trên thảm tập là một bước tiến gần hơn đến sự tự tại,” Á hậu bày tỏ. Chính tư duy này đã giúp Câu lạc bộ yoga do cô sáng lập và điều hành xác lập vị thế vững chắc trong bản đồ yoga Thủ đô, góp phần vào phong trào rèn luyện sức khỏe cho người dân.

Hiện là Chánh Văn phòng Liên đoàn Yoga Hà Nội, chia sẻ về hành trình rèn luyện sức khỏe và giữ gìn phong độ nhan sắc nhờ yoga, cô cho biết yoga chính là “chìa khóa vàng” giúp cân bằng thân-tâm-trí, đặc biệt phù hợp với nhịp sống hiện đại đầy áp lực.

Bí quyết đầu tiên để khỏe mạnh nhờ yoga, Á hậu Đặng Thị Tân khẳng định nằm ở sự kiên trì và đều đặn. Cô có thói quen duy trì tập luyện đều đặn mỗi ngày, dù khi bận rộn có thể chỉ tập được 30-60 phút, nhưng phải luôn đảm bảo đúng kỹ thuật và tập trung vào hơi thở.

“Yoga không phải tập càng nhiều càng tốt mà là tập đúng, tập đủ và lắng nghe cơ thể mình," cô nói. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cô nhấn mạnh: “Yoga không phải tập càng nhiều càng tốt mà là tập đúng, tập đủ và lắng nghe cơ thể mình. Khi tâm trí an yên, mọi vấn đề đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Bí quyết thứ hai là kết hợp hài hòa giữa các trường phái yoga. Sự đa dạng sẽ giúp cơ thể tránh nhàm chán và phát triển toàn diện hơn.”

Bên cạnh đó, cô cũng nhắc đến một yếu tố quan trọng khác là lối sống lành mạnh song hành cùng yoga: chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, hạn chế đồ ăn nhanh và thức uống có hại. Tuân thủ ngủ đủ giấc, làm việc điều độ và giữ tinh thần lạc quan.

Thời gian qua, liên tục là gương mặt "chọn mặt gửi vàng" cho các vị trí quan trọng tại các các đấu trường Yoga chuyên nghiệp, Á hậu Đặng Thị Tân thường xuyên xuất hiện với vai trò ban giám khảo, đại sứ hình ảnh hoặc cố vấn chuyên môn. Sự hiện diện của cô góp phần tạo nguồn cảm hứng cho hàng ngàn vận động viên trẻ.

“Gắn bó với yoga, tôi mong muốn mỗi học viên không chỉ đẹp hơn về vóc dáng mà còn mạnh mẽ hơn về nội lực,” Á hậu chia sẻ.

