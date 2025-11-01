Nữ giám đốc nhân lực lập “hattrick” khi đăng quang Hoa hậu Doanh nhân châu Á

Nữ doanh nhân Hà thành Ban Thị Thu đã chính thức nhận vương miện từ người tiền nhiệm tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 – Miss Asian 2025, vừa diễn ra tối qua, ngày 31/10 tại Gia Lai.

Đặc biệt, tân Hoa hậu còn giành hai giải phụ Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng.

Khi nữ doanh nhân dám bước qua giới hạn…

Hiện tân Hoa hậu đảm nhiệm cương vị Giám đốc điều hành một doanh nghiệp hơn mười năm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và quản lý nguồn nhân lực, góp phần đưa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại vươn xa bằng tri thức, lòng nhân ái và tinh thần hội nhập.

Ở phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss Business World, bà Đặng Gia Bena: “Điều gì là động lực lớn nhất giúp bạn vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp? Và bạn có lời khuyên nào dành cho giới trẻ chuẩn bị hướng nghiệp?”

Ban Thị Thu chia sẻ: “Động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trên con đường khởi nghiệp đó chính là niềm tin và khát vọng được góp phần giúp người Việt Nam có cơ hội đổi đời. Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có công việc ổn định hơn để phát triển bản thân và cùng nhau đóng góp cho sự hưng thịnh của quê hương, đất nước.”

Ban Thị Thu trong phần thi ứng xử. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Đối với các bạn trẻ đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp, tôi chỉ muốn nhắn gửi một điều giản dị: hãy dám mơ ước và bắt đầu hành trình ấy từ những việc nhỏ nhất. Hãy học cách kiên trì, học cách kỷ luật, và không ngừng trau dồi tri thức. Khi chúng ta định hướng được con đường đúng đắn và đặt trọn tâm huyết vào công việc, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười. Tôi luôn tin rằng, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, với trí tuệ, ý chí và lòng nhân ái hoàn toàn có thể viết tiếp những câu chuyện đổi đời, mang khát vọng Việt vươn ra thế giới. Và đó cũng chính là điều tôi luôn theo đuổi trên hành trình của mình.”

Câu trả lời thể hiện tri thức, tầm nhìn và trái tim người phụ nữ Việt Nam thời hội nhập của Ban Thị Thu đã góp phần giúp cô giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Cũng trong đêm chung kết, Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena đã nhấn mạnh rằng: “Trong kỷ nguyên hội nhập, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở trí tuệ, nhân ái và khát vọng vươn tầm châu Á. Với chủ đề ‘Doanh nhân Việt tỏa sáng, hội nhập và vươn mình vào kỷ nguyên mới,’ Miss Asian 2025 chính là hành trình tôn vinh những nữ doanh nhân dám bước qua giới hạn, tự tin khẳng định bản lĩnh, lan tỏa năng lượng tích cực và viết tiếp bản sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp châu lục. Mỗi thí sinh hôm nay là một ngọn đuốc nhỏ thắp sáng hành trình phụng sự cộng đồng và khẳng định giá trị bản thân trên bản đồ sắc đẹp thế giới”.

Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Mỗi cơ hội trao đi, một hạt mầm hạnh phúc gieo xuống

Chia sẻ với báo giới ngay sau khoảnh khắc đăng quang, tân Hoa hậu Ban Thị Thu bày tỏ: “Hơn mười năm qua, tôi cùng đội ngũ của mình đã trải qua biết bao khó khăn, nhất là sau đại dịch COVID-19, khi mọi hoạt động kinh tế, lao động và giáo dục đều bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng chính những thử thách ấy đã giúp chúng tôi nhận ra giá trị cốt lõi của ngành nhân lực, đó là con người và chỉ con người mới có thể làm nên sự phục hồi, phát triển và thịnh vượng bền vững.”

“Nhật Bản là thị trường rất đặc biệt, ở đó, tính kỷ luật, nhân quyền và sự tôn trọng con người được đặt lên hàng đầu. Tôi luôn tự hào khi các lao động Việt Nam được đón nhận, được rèn luyện kỹ năng, được sống trong môi trường văn hóa đề cao nỗ lực và phẩm giá đó. Với tôi, mỗi người lao động Việt được sang Nhật học tập hay làm việc chính là một ‘đại sứ’ mang theo khát vọng vươn lên và tinh thần Việt Nam ra thế giới.”

Ban Thị Thu cũng chia sẻ niềm xúc động, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải chỉ là danh hiệu hôm nay, mà là khi danh hiệu ấy giúp cô có thể nâng bước cho hành trình trao đi cơ hội, lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng sống tốt đẹp hơn.

“Tôi luôn tin rằng, mỗi cơ hội được trao đi chính là một hạt mầm hạnh phúc được gieo xuống, và nếu mỗi người trong chúng ta đều biết cách nuôi dưỡng hạt mầm ấy bằng niềm tin, sự tử tế và lòng nhân ái, thế giới quanh ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Danh hiệu Hoa hậu đối với tôi không phải là vinh quang để giữ, mà là trách nhiệm để sống, để yêu thương, để cống hiến và để lan tỏa những giá trị nhân văn đến thật nhiều người,” Ban Thị Thu khẳng định./.

“Tôi luôn tin rằng, mỗi cơ hội được trao đi chính là một hạt mầm hạnh phúc được gieo xuống," tân Hoa hậu chia sẻ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 đã khép lại với Top 8 thí sinh xuất sắc. Các giải thưởng chính bao gồm: Tân Hoa hậu Ban Thị Thu (SBD 199, Hà Nội) cùng giải phụ Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng Hoa hậu Nhân ái:Trần Thị Phương (SBD 175, Ninh Bình) cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội và Người đẹp được yêu thích nhất Á hậu 1 Đinh Thị Hiệp (SBD 168, Đà Nẵng) cùng giải phụ Người đẹp Hình thể Á hậu 2 gồm: Nguyễn Kim Ngọc (SBD 089, Hà Nội) cùng giải phụ Người đẹp Áo dài; Nguyễn Hương Giang (SBD 107, Hà Nội) cùng giải phụ Người đẹp Truyền thông Á hậu 3 gồm: Đỗ Thị Phương Liên (SBD 225, Ninh Bình); Phan Thị Ánh Nga (SBD 268, Hà Nội); Phạm Thị Lan (SBD 198, Hà Nội). Giải thưởng phụ còn lại: Người đẹp Thân thiện Lê Thị Bích Phượng (SBD 188, Thanh Hóa)