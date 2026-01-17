Hai nhà khoa học Việt Nam giành giải thưởng Sáng tạo châu Á 2025

Việt Nam vinh dự có hai nhà khoa học nhận giải Sáng tạo châu Á 2025, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo vì cộng đồng.

Giải thưởng Sáng tạo châu Á vừa chính thức công bố danh sách các nhà khoa học đoạt giải năm 2025.

Việt Nam vinh dự có hai nhà khoa học xuất sắc được trao giải, đó là Phó Giáo sư-Tiến sỹ Chử Mạnh Hưng, Trường Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội, và Tiến sỹ Vũ Thị Tần, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Giải thưởng Sáng tạo châu Á do Quỹ toàn cầu Hitachi khởi xướng từ năm 2020 với mục tiêu thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và hướng tới một xã hội bền vững tại khu vực ASEAN.

Giải thưởng tập trung tôn vinh các cá nhân và tổ chức có những thành tựu tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, phục vụ lợi ích cộng đồng./.