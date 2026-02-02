“Tết Nhà”: Mùa Xuân của niềm tin tại các cơ sở cai nghiện ma túy Hà Nội

Sáng 2/2, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Yên Bài, Hà Nội), Công an Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Tết Nhà”, kết nối 4 điểm cầu là 4 cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố.

Chương trình được tổ chức với mong muốn mỗi học viên dù không thể về nhà trong dịp Tết, vẫn được đón Xuân trong không khí ấm áp, kỷ cương và yêu thương; được học tập, lao động, điều trị và sẻ chia, để tìm lại chính mình, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Dự chương trình có Đại tá Bùi Duy Hưng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy Thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo học viên tại 4 cơ sở cai nghiện.

Đại biểu tham dự chương trình "Tết nhà". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khi Tết không ở nhà, “nhà” ở lại trong tim

Tết – trong tâm thức người Việt – là thời khắc của đoàn viên và trở về. Nhưng với nhiều học viên tại các cơ sở cai nghiện, Tết lại là nỗi nhớ nhà da diết, là sự day dứt vì những sai lầm đã qua, là khát khao được làm lại cuộc đời.

Trong không gian được trang trí rực rỡ cờ hoa, bánh chưng xanh, mâm ngũ quả và câu đối đỏ, không khí Tết lan tỏa theo cách rất khác. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, những tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy, những phần thi gói bánh chưng, bày mâm cỗ Tết… được các học viên chuẩn bị suốt nhiều ngày.

Chương trình “Tết Nhà” năm nay được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, lần đầu tiên kết nối đồng thời 4 cơ sở cai nghiện ma túy. Nhờ đó, mỗi học viên dù ở cơ sở nào cũng được cảm nhận không khí Xuân chung, được gặp gỡ người thân, được sẻ chia và được tiếp thêm niềm tin.

Với phương châm “Cơ sở là nhà – kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, các cơ sở cai nghiện không chỉ là nơi điều trị, mà còn là mái ấm tạm thời – nơi con người được tôn trọng, khích lệ và trao cơ hội làm lại cuộc đời.

Thực tiễn công tác quản lý, điều trị tại các cơ sở cai nghiện

Theo Công an Thành phố Hà Nội, trong 10 tháng qua, các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Công an Thành phố đã tiếp nhận hơn 3.550 học viên, hiện đang quản lý 5.367 học viên, gồm cả học viên cai nghiện bắt buộc, tự nguyện, học viên nữ và các trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian qua, các cơ sở tuyệt đối không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Phía sau những con số là hàng nghìn câu chuyện về những người từng trượt dài trong nghiện ngập, nay đang học cách sống kỷ luật, học nghề, học chữ và học cách tin vào bản thân một lần nữa.

Từ giáo dục pháp luật, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao đến lao động trị liệu, đào tạo nghề, xóa mù chữ… các chương trình được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu không chỉ cắt cơn nghiện mà còn chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng cho học viên.

“Không ai bị bỏ lại phía sau” – từ khẩu hiệu thành hành động

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh:

“Với nhiều học viên đang có mặt tại đây hôm nay, Tết có thể là nỗi nhớ nhà da diết, là sự trăn trở, day dứt, là khát khao được làm lại cuộc đời sau những vấp ngã.

Chính vì vậy, chương trình “Tết Nhà” không chỉ là một hoạt động văn hóa tinh thần, mà là thông điệp nhân văn sâu sắc: dù đang ở đâu, dù từng sai lầm, thì mỗi con người đều xứng đáng có một mái nhà để trở về, một cơ hội để làm lại”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, từ ngày 1/3/2025, các cơ sở cai nghiện ma túy trước đây thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã được chuyển giao về lực lượng Công an quản lý. Đây là nhiệm vụ mới, nhiều khó khăn nhưng mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc.

“Quản lý, điều trị và hỗ trợ cai nghiện không chỉ là quản lý hành chính, mà là đồng hành cùng con người trên hành trình trở lại với cuộc sống lành mạnh, có ích”, Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định.

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Công an Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các chương trình dành cho học viên: giáo dục pháp luật, văn hóa – thể thao, lao động trị liệu, đào tạo nghề, xóa mù chữ, tư vấn tái hòa nhập cộng đồng.

Học viên của Trung tâm cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội tham gia chương trình "Tết nhà". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Người nhà học viên: “Chúng tôi chỉ mong họ được làm lại”

Ngồi lặng lẽ giữa hàng ghế dành cho thân nhân học viên, bà Bùi Thị Phượng (phường Đống Đa, Hà Nội) chăm chú theo dõi từng tiết mục trên sân khấu. Chồng bà đang điều trị, cai nghiện tại Cơ sở số 1.

Với bà, điều mong mỏi lớn nhất là một cuộc sống bình thường cho người thân sau khi rời cơ sở.

“Gia đình tôi rất mong người thân sau khi cai nghiện về sẽ được xã hội cảm thông, không kỳ thị, được tạo điều kiện để có công ăn việc làm ổn định. Gia đình tôi cũng đã lớn tuổi, chỉ mong chồng mình có thể sống lương thiện, không quay lại con đường cũ”, chị Phượng chia sẻ.

Bà Phượng cho biết chồng bà vào cơ sở từ ngày 25/8/2025. “Từ khi vào đây, mỗi tháng gia đình được thăm gặp một lần. Các cán bộ rất gần gũi, quan tâm, động viên, coi học viên như người trong nhà. Không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều gia đình khác cũng đều nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của các học viên. Các anh em học viên cũng tâm sự với nhau là quyết tâm từ bỏ ma túy, không tái phạm nữa”, chị nói.

Tham gia chương trình “Tết Nhà”, bà Phượng không giấu được xúc động: “Chương trình được tổ chức rất quy mô, ấm áp và chân thật. Các tiết mục biểu diễn rất chuyên nghiệp, không khí thực sự khiến người nhà và học viên cảm thấy được quan tâm, được tôn trọng. Tôi rất vui và xúc động.”

Bà Bùi Thị Phượng (phường Đống Đa, Hà Nội) mong người thân sau khi cai nghiện về sẽ được xã hội cảm thông, không kỳ thị, được tạo điều kiện để có công ăn việc làm ổn định. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Cai nghiện – hành trình trở về với chính mình

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, từ ngày 1/3/2025, các cơ sở cai nghiện ma túy trước đây thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã được chuyển giao về lực lượng Công an quản lý. Đây là nhiệm vụ mới, khó khăn và nhiều thách thức, nhưng cũng là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc và đậm tính nhân văn.

Ngay từ khi tiếp nhận, Công an Thành phố Hà Nội xác định: quản lý, điều trị và hỗ trợ cai nghiện không chỉ là quản lý hành chính, mà là quá trình đồng hành cùng con người trên hành trình trở lại với cuộc sống lành mạnh, có ích.

“Không có con đường nào là bế tắc, không có số phận nào bị bỏ rơi. Chỉ cần có quyết tâm, có niềm tin và sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và xã hội, mỗi người đều có thể đứng dậy, bước tiếp và sống một cuộc đời có ý nghĩa”, Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Xuân của những người đang học cách làm lại

Trong phần giao lưu trực tiếp giữa các điểm cầu, nhiều học viên chia sẻ ước mơ giản dị: được về nhà ăn bữa cơm Tết cùng bố mẹ, được làm lại cuộc đời bằng một công việc lương thiện, được xã hội nhìn nhận bằng ánh mắt khác.

Đại tá Nguyễn Đức Long cũng nhấn mạnh trách nhiệm chung của toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy:

“Phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi người dân Thủ đô. Chỉ khi toàn xã hội cùng chung tay, chúng ta mới có thể xây dựng một Hà Nội an toàn, nhân văn, nghĩa tình, một cộng đồng không ma túy.”

Ông đề nghị đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và người lao động tại các cơ sở tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, giáo dục học viên bằng sự nghiêm khắc đi cùng yêu thương; các gia đình và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ để khi học viên trở về, không ai bị bỏ lại phía sau, không ai đơn độc trên hành trình tái hòa nhập.

“Tết Nhà” khép lại bằng những lời chúc Xuân, những cái ôm vội, những ánh mắt lưu luyến giữa học viên và người thân. Nhưng thông điệp của chương trình vẫn ở lại: yêu thương đủ lớn có thể thay đổi một con người, và niềm tin đủ bền có thể mở ra một tương lai khác.

Quang cảnh chương trình "Tết nhà". (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Tết Nhà” không chỉ mang Tết đến gần hơn, mà còn mang con người xích lại gần nhau hơn. Đó là minh chứng cho cách làm đầy trách nhiệm và nhân văn trong công tác phòng, chống ma túy và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng tại Thủ đô Hà Nội./.