96 năm thành lập Đảng: “Sợi dây” kết nối đồng bào với Đảng

Công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy Đảng tại tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là nhiệm vụ then chốt nhằm tăng cường sức chiến đấu cho tổ chức Đảng, mà những đảng viên này còn là “cầu nối” vững chắc đưa chủ trương của Đảng đến với bản làng, bồi đắp niềm tin yêu của nhân dân.

Ươm mầm từ mái trường nội trú

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi từ lâu đã được ví như “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Tại đây, công tác phát triển Đảng trong học sinh không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là việc chuẩn bị một đội ngũ kế cận có tri thức và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi hiện có 30 đảng viên, giữ vai trò “đầu tàu” trong mọi hoạt động.

Trong hai năm 2024 và 2025, trường đã kết nạp 6 học sinh ưu tú vào hàng ngũ của Đảng và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho 4 quần chúng khác là một minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng. Những học sinh được chọn không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn phải là những cán bộ Đoàn năng nổ, có sức ảnh hưởng tích cực đến bạn bè.

Em Hồ Trần A Na (lớp 12C2), một trong 4 học sinh ưu tú vừa hoàn thành khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chia sẻ: Nếu được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn là học sinh sẽ là vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm cũng nặng nề. Đây là động lực để em tiếp tục hoàn thiện bản thân, giữ vững nhiệt huyết tuổi trẻ để xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô, bạn bè.

Ông Bùi Thế Giới, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, quy trình bồi dưỡng “hạt giống đỏ” được thực hiện rất chặt chẽ: Từ khâu giới thiệu của Đoàn trường, theo dõi sát sao quá trình học tập đến khi các em đủ 18 tuổi và hội đủ các điều kiện về đạo đức, học lực mới xem xét kết nạp. Việc này giúp các em có định hướng đúng đắn trước ngưỡng cửa đại học để sau này trở về cống hiến cho quê hương.

Khẳng định vai trò “người truyền lửa” ở bản làng

Rời mái trường nội trú, sức sống của Đảng lan tỏa mạnh mẽ đến từng chi bộ thôn xóm. Tại xã Minh Long, công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số (chủ yếu là đồng bào H’rê) được coi là chìa khóa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội.

Chi bộ thôn An Thanh, xã Minh Long là một điểm sáng như thế. Với đặc thù 99% dân số là người dân tộc thiểu số, vai trò của người đảng viên tại đây trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Một buổi sinh hoạt chi bộ thôn An Thanh, xã Minh Long. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Họ không chỉ là người đi đầu trong các phong trào mà còn là những người tiên phong vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Chị Đinh Thị Ngân, một đảng viên trẻ vừa được kết nạp tại Chi bộ thôn An Thanh, là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của thế hệ mới.

Chị Ngân chia sẻ: “Ngày đứng dưới cờ Đảng tuyên thệ, tôi cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều về suy nghĩ. Là đảng viên trẻ, tôi tự hứa phải luôn gương mẫu trong mọi việc. Khi bà con thấy mình làm đúng, làm hay, bà con mới nghe theo. Tôi thường xuyên đến từng nhà để tuyên truyền về vệ sinh môi trường, kế hoạch hóa gia đình và cách trồng trọt làm sao cho hiệu quả để thoát nghèo.”

Ông Đinh Văn Cường, Bí thư Chi bộ thôn An Thanh cho rằng, tiêu chuẩn để chọn lựa quần chúng ưu tú ở vùng cao phải rất thực tế: Chi bộ chọn những người có năng lực, có nguyện vọng thực sự và đặc biệt là ưu tiên những người có trình độ. Họ là những người hiểu phong tục tập quán, nói tiếng của đồng bào nên việc truyền tải nghị quyết của Đảng trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người hơn.

Bồi đắp sức chiến đấu cho tổ chức Đảng

Năm 2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những con số ấn tượng với gần 2.000 đảng viên mới được kết nạp, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên hơn 92.300 đồng chí. Trong đó, tỷ lệ đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm gần 21%, một con số cho thấy sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu đội ngũ.

Tuy nhiên, Đảng bộ tỉnh xác định không chạy theo số lượng mà buông lơi chất lượng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy đã chỉ đạo sát sao việc xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Mỗi đảng viên mới phải thực sự là một hạt nhân dẫn dắt ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh các vùng miền núi còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Đảng viên trẻ thôn An Thanh, xã Minh Long đến từng nhà vận động người dân xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Theo bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: "Việc phát triển đảng viên không chỉ đơn thuần là gia tăng về mặt cơ số, mà quan trọng hơn là bồi đắp “sức chiến đấu” cho các tổ chức cơ sở Đảng tại vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi đặt mục tiêu mỗi đảng viên mới tại các xã miền núi phải là một “ngọn đuốc” đi đầu trong việc xóa bỏ hủ tục, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giúp dân thoát nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy sẽ tăng cường khâu hậu kiểm, đào tạo kỹ năng dân vận khéo cho đội ngũ này, đảm bảo mỗi chi bộ không chỉ mạnh trên nghị quyết mà phải thực sự vững chắc trong lòng dân."

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2025-2030) đề ra mục tiêu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3%-4%.

Với những giải pháp đồng bộ từ khâu tạo nguồn đến bồi dưỡng, Quảng Ngãi đang từng bước nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc trong tình hình mới./.

