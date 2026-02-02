Chủ tịch Quốc hội chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Sáng 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng (dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng 3/2) của Đảng bộ Quốc hội.

Cùng dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng đúng vào dịp hết sức ý nghĩa: kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và Đại hội XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, được trao tặng cho những đảng viên đã bền bỉ phấn đấu, suốt đời tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Mỗi năm tuổi Đảng là một dấu mốc của rèn luyện, thử thách và cống hiến; minh chứng cho bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đối với đồng chí Dương Thanh Bình, 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một chặng đường dài, đáng trân trọng và tự hào. Đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở, giữ nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương và Quốc hội, từ Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII, khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV và hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

"Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao và phong cách làm việc tận tụy, chân thành, giản dị, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, được đồng chí, đồng nghiệp và cử tri tin yêu, quý trọng," Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đối với đồng chí Phùng Khánh Tài, 30 năm tuổi Đảng là kết quả của một quá trình rèn luyện nghiêm túc, không ngừng phấn đấu và trưởng thành.

Trải qua nhiều vị trí công tác từ giảng viên, cán bộ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ và hiện là Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên.

Đồng chí đã đóng góp thiết thực trong thực thi công việc, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ; góp phần xây dựng Đảng bộ Quốc hội thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

"Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 30 năm tuổi Đảng được trao tặng 2 đồng chí hôm nay không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với cá nhân mà còn thể hiện niềm tin, sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với quá trình công tác, cống hiến của 2 đồng chí. Đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc rèn luyện, kiên định lý tưởng, không ngừng học tập, phấn đấu và cống hiến cho Quốc hội, cho Đảng, Nhà nước và nhân dân," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, đồng chí Dương Thanh Bình và đồng chí Phùng Khánh Tài, dù ở bất kỳ cương vị nào, luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và khát vọng cống hiến, tiếp tục có những đóng góp tích cực, thiết thực cho Đảng bộ Quốc hội, cho Quốc hội và cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thay mặt 2 đồng chí được trao Huy hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình bày tỏ niềm vinh dự và xúc động sâu sắc được đón nhận phần thưởng thiêng liêng, cao quý của Đảng.

Đồng chí Dương Thanh Bình khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; gương mẫu chấp hành, thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nêu gương, giữ trọn trách nhiệm của người đảng viên; đồng thời tích cực vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.../.

