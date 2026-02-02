Chính trị

Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 3/2

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo Văn phòng Quốc hội, theo dự kiến, Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 0,5 ngày - sáng 3/2 - tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Văn phòng Quốc hội #Ủy ban Thường vụ Quốc hội #Điện hạt nhân Ninh Thuận
Theo dõi VietnamPlus

Quốc hội khóa XV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng kiểm tra tiến độ triển khai các gian trưng bày. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Thủ tướng dự tổng duyệt chương trình khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026

Chiều 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng.” Hội chợ là điểm hẹn để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu.