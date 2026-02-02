Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 3/2

Theo Văn phòng Quốc hội, theo dự kiến, Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 0,5 ngày - sáng 3/2 - tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026./.

Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét, thông qua 2 nghị quyết Phiên họp thứ 53 diễn ra trong 0,5 ngày; sau đó Phiên họp thứ 54 có thể bố trí họp trước Tết nguyên đán; Phiên họp thứ 55, thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể họp trong tháng 3 và tháng 4.