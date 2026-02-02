Thông tấn xã Việt Nam lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

Sáng 2/2 tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Xuân Thông tấn - Trao giọt hồng, lan tỏa yêu thương.”

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách TTXVN Đỗ Thị Trang khẳng định hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị tăng cao, mỗi giọt máu được hiến tặng càng trở nên ý nghĩa, quý giá.

Nhiều năm qua, cán bộ, viên chức, người lao động TTXVN luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có phong trào hiến máu tình nguyện.

Chương trình “Xuân Thông tấn - Trao giọt hồng, lan tỏa yêu thương” không chỉ là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa nhân văn, còn thể hiện nét đẹp văn hóa, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo TTXVN, bà Đỗ Thị Trang ghi nhận, biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của Văn phòng và Đoàn Thanh niên TTXVN phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong công tác tổ chức chương trình; đồng thời đánh giá cao tinh thần tình nguyện, sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, viên chức, người lao động, các đơn vị và cá nhân trực tiếp hiến máu, góp phần mang lại sự sống, niềm hy vọng cho người bệnh.

Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự lan tỏa tích cực, chương trình “Xuân Thông tấn – Trao giọt hồng, lan tỏa yêu thương” sẽ tiếp tục để lại những dấu ấn tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh TTXVN không chỉ là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước, còn là một tập thể giàu lòng nhân ái, luôn đồng hành cùng cộng đồng và xã hội - bà Đỗ Thị Trang tin tưởng.

Thông tin tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, máu là biện pháp điều trị thiết yếu, không thể thay thế trong y học hiện đại.

Cán bộ TTXVN tham gia hiến máu tình nguyện. (Nguồn: Vietnam+)

Nếu không có máu, nhiều hoạt động điều trị sẽ không thể thực hiện, từ các bệnh lý nội khoa đến cấp cứu, tai biến và phẫu thuật ngoại khoa. Đến nay, chưa có phương pháp nào tạo ra máu ngoài việc tiếp nhận từ sự hiến tặng của cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hà Thanh đánh giá cao sự đồng hành của TTXVN trong nhiều năm qua, là đối tác tin cậy của Viện trong các chiến dịch truyền thông về hiến máu tình nguyện.

Các chương trình như “Hành trình đỏ,” “Giọt hồng yêu thương” cùng nhiều chiến dịch vận động hiến máu quy mô lớn đã nhận được sự phối hợp hiệu quả của TTXVN.

Nhiều đơn vị như: Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Báo điện tử Vietnamplus, Báo Tin tức và Dân tộc, Báo Vietnamnews và các chuyên trang thông tin của ngành đã tham gia đưa tin, viết bài, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hiến máu trên phạm vi cả nước.

Phó Giáo sư cũng thông tin, nhu cầu máu hiện nay là rất lớn. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần tối thiểu khoảng 10.000 đơn vị máu, trong đó có khoảng 5.000 đơn vị máu nhóm O, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị, giúp bệnh nhân có thêm cơ hội hồi phục, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và tạo điều kiện thuận lợi cho các ca phẫu thuật.

Chỉ sau thời gian ngắn phát động, Chương trình hiến máu tình nguyện “Xuân Thông tấn – Trao giọt hồng, lan tỏa yêu thương” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động TTXVN, với hơn 130 lượt đăng ký tham gia.

Có mặt từ rất sớm tham gia hiến máu, chị Vũ Thị Linh Thảo, Phòng "Tổng hợp - Kiểm tra - Pháp chế" (Văn phòng TTXVN) chia sẻ rằng bản thân luôn mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình cho cộng đồng, đặc biệt trong dịp đầu xuân mới, khi nhu cầu máu cho cấp cứu tăng cao.

Vì vậy, ngay khi cơ quan phát động phong trào hiến máu tình nguyện, chị đã chủ động đăng ký tham gia.

Theo chị Linh Thảo, hiến máu tình nguyện không chỉ là nghĩa cử nhân ái, còn thể hiện trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân. Chỉ cần dành một chút thời gian và tinh thần sẻ chia, chúng ta có thể mang lại cơ hội sống, thắp lên niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân.

Từ hoạt động ý nghĩa này, chị mong muốn thông điệp về hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, thu hút ngày càng nhiều người cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng./.

