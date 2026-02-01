Xã hội

Đặc khu Côn Đảo chính thức vận hành lưới điện thông minh

Việc đưa lưới điện thông minh vào vận hành giúp nâng cao chất lượng cung cấp điện, tối ưu quản lý, tạo nền tảng phát triển Côn Đảo theo hướng đặc khu kinh tế-sinh thái biển xanh, bền vững.

Đoàn Mạnh Dương
Các đại biểu tham quan phòng điều hành lưới điện thông minh Đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 1/2, tại đặc khu Côn Đảo, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo.

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên đảo.

Công trình lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khởi công xây dựng ngày 25/9/2025.

Các hạng mục quan trọng của công trình gồm: đưa Trạm biến áp 110kV GIS Côn Đảo vào vận hành theo mô hình trạm không người trực; tự động hóa 100% các tuyến lưới điện trung thế 22kV; giám sát vận hành trực tuyến toàn bộ 131 trạm biến áp phân phối; xây dựng và đưa vào sử dụng bản đồ quản lý mất điện trên toàn đảo; kết nối, giám sát các hệ thống điện mặt trời mái nhà về trung tâm điều khiển của Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Việc đưa công trình lưới điện thông minh vào vận hành sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, tối ưu công tác quản lý, vận hành lưới điện, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp tại Côn Đảo được tiếp cận các dịch vụ điện hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để từng bước tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu phát triển Côn Đảo trở thành đặc khu kinh tế-sinh thái biển thông minh, xanh và bền vững trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khánh thành dự án kéo điện lưới quốc gia ra Đặc khu Côn Đảo bằng tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, tạo nên một dấu mốc lịch sử, chính thức chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn điện diesel kéo dài suốt nhiều năm qua ở Côn Đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)
