Những sáng tạo của các nhà văn làm nên sức mạnh văn học Việt Nam

Ngày 1/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026 và Lễ kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo các hội viên đến từ cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, trong năm 2026, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ triển khai một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc tinh gọn bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương để phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tiến hành chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, năm 2025 đi qua trong bối cảnh đầy biến động. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước; tổ chức hành chính được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, hiệu quả, hình thành những tỉnh, thành phố có quy mô lớn hơn.

Trong bối cảnh đó, Hội Nhà văn Việt Nam cũng tiến hành nhiều công việc quan trọng: thành lập các chi hội mới phù hợp với đơn vị hành chính mới; nhiều chi hội trước đây được mở rộng quy mô; Ban Chấp hành Hội chỉ định bổ sung các ủy viên Ban Chấp hành chi hội tại các tỉnh, thành phố mới, với sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo hội viên.

Năm 2025, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức các hội thảo khoa học tổng kết 50 năm văn học Việt Nam kể từ năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất; đồng thời tổ chức các tọa đàm dành cho các cây bút trẻ, để thế hệ sáng tác mới nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ văn học và định hình con đường phát triển trong tương lai. Đây là những sáng kiến thiết thực, có ý nghĩa lâu dài đối với sự kế thừa và phát triển của nền văn học dân tộc.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội Nhà văn Việt Nam vinh dự có đại diện chính thức tham dự Đại hội thay mặt cho đội ngũ nhà văn, văn nghệ sỹ cả nước. Điều đó cho thấy sự quan tâm, tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hội Nhà văn Việt Nam và đối với nền văn học nước nhà.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức kết nạp cho trên 60 hội viên. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc gia nhập Hội, ông Nguyễn Quang Thiều khẳng định, vào Hội không phải để tìm kiếm lợi ích cá nhân, mà là để gánh vác trách nhiệm về tư cách sống, về phát ngôn trong xã hội và về chất lượng tác phẩm.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, Ban Chấp hành khóa XI sẽ nghiên cứu xây dựng quy chế khai trừ hội viên, bởi bên cạnh quy chế kết nạp, cần có những quy định chặt chẽ để bảo vệ uy tín của Hội và nền văn học, trong trường hợp có hội viên vi phạm nghiêm trọng về sáng tác, phát ngôn hoặc hành xử.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn tới các hội viên mới và tới những người cầm bút đã và đang lặng lẽ sáng tạo, dấn thân trên con đường văn chương nhiều gian nan, đồng thời kỳ vọng các nhà văn tiếp tục viết với tinh thần mới mẻ, trung thực và thẳng thắn, góp phần làm cho nền văn học nước nhà ngày càng tốt đẹp hơn.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều khẳng định: Giá trị của nền văn học Việt Nam và vị thế của Hội Nhà văn Việt Nam không do Ban Chấp hành quyết định, mà do từng tác phẩm, từng trang viết của mỗi nhà văn. Ban Chấp hành chỉ là những người được giao nhiệm vụ điều hành một số công việc chung, chính sự sáng tạo bền bỉ, lặng lẽ của các nhà văn mới là điều làm nên sức mạnh của nền văn học.

Thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, năm 2025, Hội Nhà văn Việt Nam đã có quyết định trao Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Cụ thể, Giải thưởng Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết “Miền đất hứa” của nhà văn Lê Thanh Kỳ (Nhà xuất bản Văn học).

Giải thưởng Thơ được trao cho 2 tác phẩm: “Thơm từ nỗi đau,” tập thơ của nhà thơ Hoàng Thụy Anh (Hoàng Thị Quỳnh Anh), Nhà xuất bản Hội Nhà văn và “Trên con đường tóc,” tập thơ của nhà thơ Trang Thanh (Trần Thị Thanh), Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Giải thưởng Lý luận phê bình được trao cho tác phẩm “Văn học như một diễn ngôn” của nhà lý luận phê bình Trần Văn Toàn, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Giải Văn học thiếu nhi được trao cho tác phẩm ‘‘Miền thảo nguyên Panduranga,” tiểu thuyết của nhà văn Lê Đức Dương, Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Giải thưởng Văn học Dịch được trao cho 2 tác phẩm ‘‘Hạc trắng xòe cánh,” truyện của tác giả Tawada Yoko, do An Nhiên (Nguyễn Đỗ An Nhiên) dịch, Nhà xuất bản Văn học ấn hành; Tác phẩm ‘‘Bài ca Solomon,” truyện của tác giả Toni Morrison, do Thiên Nga (Nguyễn Thiên Nga) dịch, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 được trao cho 2 tác giả và 2 tác phẩm: Tiểu thuyết “Lục địa rồng” (5 tập) của tác giả Cao Việt Quỳnh, Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành; Tập thơ “Dần sáng” của tác giả Nguyễn Thị Kim Nhung, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2025 được trao cho 3 nữ tác giả gồm: Nhà thơ Phạm Vân Anh ở Hà Nội; Nhà văn Niê Thanh Mai ở Đắk Lắk; Nhà văn Phương Trà (Trịnh Thị Phương Trà) ở Đắk Lắk./.

