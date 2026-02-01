Triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bài ăn tiền dịp gần Tết cổ truyền

Thực hiện đợt ra quân cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá nhiều vụ đánh bạc có quy mô, khởi tố nhiều đối tượng liên quan.

Ông Phạm Cao Kỳ, Phó trưởng công an xã Cổ Đạm cho biết: Ngày 30/1, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) có Quyết định số B30/QĐ-CSĐT, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Tô Văn Hiếu (sinh năm 1975), Phan Danh Thắng (sinh năm 1981), Nguyễn Trần Cường (sinh năm 1984) đều trú tại xã Cổ Đạm và Hồ Văn Sáu (sinh năm 1976), trú tại phường Thành Sen về tội đánh bạc quy định tại Điều 321, Bộ luật hình sự.

Trong quá trình theo dõi, vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 27/1/2026), Công an xã Cổ Đạm đã bất ngờ đột kích vào nhà riêng của bà Trần Thị A (sinh năm 1972) thôn Cường Thịnh xã Cổ Đạm bắt quả tang 4 đối tượng trên đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh "phỏm."

Tang vật thu giữ tại hiện trường không chỉ có bài tú lơ khơ mà còn có 86,8 triệu đồng tiền mặt. Được biết, đây là nhóm đối tượng thường xuyên đánh bài ăn tiền trên địa bàn xã Cổ Đạm, trong đó đối tượng Phan Danh Thắng thường tụ tập đánh bạc, bị Công an theo dõi từ trước.

Cũng tại xã Thạch Hà, trước đó, lực lượng chức năng đã triệt phá nhóm đánh bạc, khởi tố 12 đối tượng liên quan đến một vụ đánh "liêng" ăn tiền. Khởi đầu từ vụ việc, 7 đối tượng bị bắt giữ tại nhà Nguyễn Hữu Tiến. Sau đó mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khởi tố thêm 5 đối tượng khác trong cùng nhóm đánh bạc trên địa bàn xã Thạch Hà.

Trong đợt ra quân cao điểm trước, trong sau Tết Nguyên đán, cùng với xã Cổ Đạm, Thạch Hà, lực lượng Công an các xã Tùng Lộc, Kỳ Anh, phường Thành Sen đã bắt giữ khởi tố rất nhiều đối tượng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau.

Những chiến công liên tiếp trên mặt trận chống tệ nạn xã hội không chỉ là những con số về số vụ bắt giữ hay số tiền thu giữ, mà chính là lời khẳng định vai trò “lá chắn thép” của Công an Hà Tĩnh, đem lại sự bình yên cho nhân dân đón Tết cổ truyền yên vui, an lành./.

