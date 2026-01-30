"Tổng tài" gây rối trật tự tại quán càphê ở Hà Nội lĩnh 24 tháng tù

Ngày 30/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, trú thôn Đông Lai, xã Ô Diên, Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002, trú xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Nội truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, phiên tòa mở chiều 27/1 đã phải hoãn do vắng mặt nhân chứng.

Thiên là đối tượng đã có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại quán càphê ở khu đô thị Times City xảy ra cách đây 4 tháng, thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Nội, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9/2025, tại quán càphê “Góc quản” (địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), xuất phát từ việc bị anh Ngô Minh Đ (sinh năm 1997, chủ quán càphê) nhắc nhở, yêu cầu không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ. Sau đó, Vũ đã dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ khiến anh bị ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Tại Cơ quan điều tra, anh Ngô Minh Đ khai báo nội dung sự việc như trên. Do quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh Đ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó, khi anh Đ đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Quá trình điều tra, anh Đ không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Long Vũ khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Long Vũ, lời khai của các nhân chứng xác định sự việc xảy ra đúng như lời khai của Vũ. Những lời khai này phù hợp với diễn biến sự việc xảy ra tại quán càphê “Góc quán” đã được camera ghi lại hình ảnh, âm thanh, phù hợp với kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền.

Hội đồng xét xử đánh giá sự việc gây tác động xấu trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã có công văn đề nghị cơ quan pháp luật điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử kết luận: Hành vi của 2 bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cả 2 bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự.

Tuy nhiên, Vũ khai báo thành khẩn; còn Thiên quanh co, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho 2 bị cáo, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 24 tháng tù, Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù./.

