Đồng Nai: Điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong

Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Nghĩa Trung tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 31/1, Nông Văn Hiếu (33 tuổi, ngụ thôn Bình Hòa, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai) mâu thuẫn với bố ruột của Hiếu là Nông Văn Lý (56 tuổi) và bác của Hiếu là Bế Ích Phượng (71 tuổi, cùng ngụ thôn Bình Hòa, xã Nghĩa Trung), dẫn tới đánh nhau.

Trong lúc giằng co, xô xát, Hiếu dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Lý và ông Phượng khiến 2 người này gục ngã xuống đất.

Nghe tiếng la lớn, người thân và hàng xóm chạy qua thì phát hiện vụ việc nên nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Lý đã tử vong sau đó; riêng ông Phượng đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ./.

