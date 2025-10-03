Đồng Nai: Điều tra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Vụ án mạng nghiêm trọng tại Đồng Nai khiến 3 người trong gia đình tử vong, đang được điều tra làm rõ, cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Đắk Nhau đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ nghi án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Nạn nhân gồm: Anh Đỗ Duy Thiên; chị Chu Hồng Hạnh (vợ anh Thiên) và cháu Đ.T.Th (cháu anh Thiên).

Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, công an xã Đắk Nhau nhận tin báo về vụ nghi án mạng nghiêm trọng xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh do vợ chồng anh Đỗ Duy Thiên làm chủ.

Tại hiện trường, cả 3 nạn nhân có nhiều vết thương, nghi do bị sát hại. Một số vật dụng trong nhà cũng bị xáo trộn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.