Đức: Đình công diện rộng khiến giao thông công cộng gần như tê liệt

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong ngày 2/2, giao thông công cộng tại nhiều bang và thành phố lớn của Đức gần như tê liệt do các cuộc đình công trên phạm vi toàn quốc được phát động bởi công đoàn Ver.di, trong bối cảnh các cuộc đàm phán thỏa ước lao động về giao thông công cộng cấp địa phương đang diễn ra căng thẳng.

Theo Ver.di, các cuộc đình công nhằm gia tăng sức ép đối với giới chủ sử dụng lao động trong tranh chấp thỏa ước, tập trung vào yêu cầu cải thiện đáng kể điều kiện làm việc cho người lao động, bao gồm rút ngắn thời gian làm việc hàng tuần và thời gian ca kíp, kéo dài thời gian nghỉ, đồng thời tăng phụ cấp cho lao động ban đêm và cuối tuần.

Ước tính, cuộc đình công đã làm ảnh hưởng tới gần 100.000 lao động tại khoảng 150 doanh nghiệp giao thông đô thị và xe buýt cấp quận, cùng các thành phố Berlin, Hamburg và Bremen.

Hoạt động đình công diễn ra tại hầu hết các bang của Đức. Tại bang Bayern, giao thông công cộng trong đô thị ở nhiều thành phố lớn như Munich, Nuremberg, Augsburg và Regensburg bị đình trệ.

Ở khu vực Tây Nam, các thành phố Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg và Konstanz ghi nhận tình trạng xe buýt và tàu điện ngừng hoạt động.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các bang Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Hessen, Brandenburg và Mecklenburg-Vorpommern.

Tại Mecklenburg-Vorpommern, Ver.di cho biết ít nhất 80% số xe buýt và tàu điện không hoạt động.

Ông Sascha Bähring, trưởng đoàn đàm phán của Ver.di khu vực Bắc, cảnh báo rằng không chỉ giao thông đô thị mà một phần giao thông khu vực cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, công đoàn EVG cũng kêu gọi đình công trong buổi sáng ngày 2/2 tại một số khu vực.

Ba thành phố Berlin, Hamburg và Bremen được dự báo là những điểm nóng của đình công, khi giao thông công cộng tại đây gần như ngừng hoạt động hoàn toàn. Riêng bang Niedersachsen là địa phương duy nhất không tham gia đình công.

Trong khi đó, Deutsche Bahn khẳng định các chuyến tàu của hãng vẫn hoạt động bình thường. Theo thông báo của tập đoàn, các tuyến S-Bahn tại Berlin, Hamburg, Munich, Stuttgart, Cologne, Nuremberg và khu vực Rhein-Main, cũng như giao thông đường sắt khu vực và đường dài của Deutsche Bahn, không thuộc phạm vi đại diện của Ver.di nên không bị ảnh hưởng bởi đình công.

Tại thủ đô Berlin, một số tuyến tàu điện vẫn được vận hành nhưng không chở hành khách.

Ông Serat Canyurt, đại diện Ver.di, cho biết các chuyến tàu này chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của hệ thống dây điện trên cao, vốn vừa được khử băng sau nhiều ngày làm việc liên tục.

Theo ông, việc cho tàu chạy không chở khách là cần thiết để bảo đảm hệ thống có thể hoạt động trở lại bình thường sau khi đình công kết thúc.

Trong khi đó, công ty vận tải công cộng Berliner Verkehrsbetriebe cảnh báo rằng cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh thời tiết cực đoan có thể gây thêm khó khăn cho hành khách.

Doanh nghiệp này cho biết nếu các tuyến tàu điện không được vận hành thường xuyên, nguy cơ băng tái hình thành trên dây điện là rất lớn, có thể dẫn tới những gián đoạn kéo dài hơn đối với giao thông công cộng của thủ đô.

Các cuộc đình công lần này được đánh giá là một trong những đợt ngừng việc quy mô lớn nhất trong lĩnh vực giao thông công cộng tại Đức trong thời gian gần đây, làm gia tăng áp lực đối với các cuộc đàm phán thỏa ước đang diễn ra giữa công đoàn và các hiệp hội chủ lao động cấp địa phương./.

