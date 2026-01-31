Ukraine mất điện trên diện rộng - Gián đoạn dịch vụ đường sắt ở thủ đô Kiev

Theo thông báo của Bộ Năng lượng Ukraine, nước này xảy ra mất điện trên diện rộng trong ngày 31/1 do lỗi kỹ thuật làm gián đoạn đường dây truyền tải điện giữa Moldova, Romania và Ukraine.



Qua mạng Telegram, Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmygal cho biết lỗi kỹ thuật xảy ra lúc 10h42 theo giờ địa phương, làm sập đường dây tải điện 400 kV nối giữa Romania và Moldova cũng như đường dây 750 kV nối giữa khu vực miền Tây và miền Trung Ukraine.



Trong khi đó, Cơ quan chủ quan hệ thống tàu điện nội đô ở thủ đô Kiev của Ukraine thông báo tạm dừng các dịch vụ trong ngày 31/1 do mất điện.

Hệ thống tàu điện có vai trò xương sống trong hoạt động giao thông vận tải ở Kiev, vận chuyển khoảng 800.000 lượt hành khách mỗi ngày.

Đối với nhiều người, đây là phương tiện đi lại chính. Việc gián đoạn hoạt động hiếm khi xảy ra, kể cả trong thời gian xung đột giữa Nga và Ukraine đang căng thẳng nhất.



Thông báo của Dịch vụ tàu điện Kiev nêu rõ mọi dịch vụ tàu và thang máy sẽ tạm thời ngừng hoạt động do mất điện từ các trung tâm cấp điện bên ngoài.

Còn theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, tạm thời các nhà ga trong hệ thống sẽ được dùng làm địa điểm trú bom cho đến khi có điện trở lại.



Chính quyền Kiev cho biết mùa Đông năm nay là khắc nghiệt nhất trong gần 4 năm nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine, khi thiếu điện và khí đốt trong bối cảnh nhiệt độ giảm sâu xuống âm độ.



Ngày 31/1, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm dừng hoạt động quân sự tại Kiev trong thời hạn một tuần, đến hết ngày 1/2, theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phía Mỹ cho biết đề nghị này xuất phát từ lo ngại về điều kiện thời tiết giá lạnh cực đoan tại Ukraine, với dự báo nhiệt độ tại Kiev có thể giảm xuống mức -30 độ C trong những ngày tới./.

Nga nêu điều kiện đảm bảo an ninh Ukraine Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng bảo đảm tốt nhất cho an ninh của Ukraine chính là việc có một bảo đảm an ninh vững chắc cho Nga, điều mà phương Tây hiện không hề đề cập tới.