Ba Lan xây dựng hệ thống chống thiết bị bay không người lái

Hệ thống phòng thủ mang tên “Bức tường thiết bị bay không người lái” có tổng trị giá khoảng 15 tỷ zloty (hơn 4,2 tỷ USD) và thời gian dự kiến hoàn thành trong vòng 2 năm.

Vũ Hiệp
Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chính phủ Ba Lan vừa ký hợp đồng xây dựng một hệ thống chống thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận.

Theo thông báo ngày 30/1, Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ba Lan đã giao cho tập đoàn quốc phòng nhà nước Polska Grupa Zbrojeniowa và công ty Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy xây dựng hệ thống phòng thủ mang tên “Bức tường thiết bị bay không người lái” với tổng trị giá khoảng 15 tỷ zloty (hơn 4,2 tỷ USD). Thời gian dự kiến hoàn thành trong vòng 2 năm.

Hệ thống này sẽ được triển khai theo mô hình đa tầng, kết hợp các trạm radar giám sát, thiết bị gây nhiễu điện tử, súng máy và tên lửa cỡ nhỏ, tạo thành một mạng lưới phòng không tích hợp nhằm phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái.

Theo kế hoạch, công ty Kongsberg sẽ mở rộng năng lực sản xuất tại Ba Lan để đáp ứng nhu cầu đối với các hệ thống phòng thủ ngày càng tăng. Phần hợp đồng của doanh nghiệp Na Uy ước tính trị giá khoảng 16 tỷ krone Na Uy (gần 1,7 tỷ USD).

Phát biểu tại cuộc họp báo gần thủ đô Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết ở châu Âu hiện nay chưa có hệ thống chống thiết bị bay không người lái nào được tích hợp và thông minh như dự án trên.

Dự án sẽ được tài trợ một phần từ chương trình cho vay quốc phòng SAFE của Liên minh châu Âu (EU) và Ba Lan dự kiến sẽ nhận khoảng 44 tỷ euro, trở thành quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ gói tài chính quốc phòng 150 tỷ euro của EU.

Giới phân tích nhận định việc Ba Lan đầu tư mạnh vào hệ thống chống thiết bị bay không người lái phản ánh xu hướng chung của các nước châu Âu trong việc tăng cường bảo vệ hạ tầng và không phận giữa bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực ngày càng gia tăng./.

