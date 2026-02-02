Thế giới

Châu Âu

Tổng thống Ukraine thông báo lùi thời điểm đàm phán với Mỹ và Nga

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ thời điểm cho các cuộc gặp ba bên tiếp theo đã được ấn định vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: PAP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố vòng đàm phán thứ 2 giữa nước này, Nga và Mỹ về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ bắt đầu diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 4/2, thay vì ngày 1/2 như kế hoạch trước đó.

Ông cũng khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia cuộc thảo luận thực chất và mong muốn kết quả đàm phán sẽ giúp tiến gần hơn tới “một cái kết thực sự và xứng đáng” cho cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Zelensky không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định trên. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp bất ngờ với giới chức Mỹ tại bang Florida mà không có đại diện của Ukraine.

Hiện cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều chưa lên tiếng xác nhận lịch trình mới cho cuộc đàm phán.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/1 xác nhận vòng đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine lần thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 1/2, tại Abu Dhabi.

Vòng đàm phán này tiếp tục hướng đến mục tiêu tìm kiếm một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột tại Ukraine. Vòng đàm phán 3 bên lần thứ nhất đã diễn ra từ ngày 23-24/1 cũng tại địa điểm nói trên.

Cùng ngày 1/2, trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Cesky rozhlas của Séc, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không thể giải quyết các vấn đề lãnh thổ ở Ukraine nếu không có sự tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Zelensky, Kiev sẵn sàng đàm phán theo nhiều hình thức khác nhau với sự tham gia của Nga và Mỹ, và cũng kỳ vọng châu Âu sẽ tham gia ở một cấp độ nhất định.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh đối thoại trực tiếp ở cấp nguyên thủ quốc gia là điều kiện then chốt để thảo luận các vấn đề lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Ít nhất, chúng ta phải có cơ hội liên hệ với nhà lãnh đạo Nga bằng hình thức này hay hình thức khác. Nếu không có hình thức này, các nhóm của chúng ta sẽ không thể đạt được thỏa thuận về các vấn đề lãnh thổ.”

Ông Zelensky cũng lưu ý các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn khó khăn và kết quả vẫn chưa rõ ràng.

Theo ông, Kiev tiếp tục trông cậy vào những đảm bảo an ninh rõ ràng từ Mỹ và các nước châu Âu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết một văn kiện chứa đựng những đảm bảo của Mỹ đã được chuẩn bị, trong khi phần của châu Âu trong gói thỏa thuận vẫn chưa được nghị viện các nước EU thông qua./.

