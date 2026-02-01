Tổng thống Ukraine nhấn mạnh vai trò việc tiếp xúc trực tiếp với ông Putin

Ngày 1/2, trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Cesky rozhlas của Séc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không thể giải quyết các vấn đề lãnh thổ ở Ukraine nếu không có sự tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo ông Zelensky, Kiev sẵn sàng đàm phán trên nhiều hình thức khác nhau với sự tham gia của Nga và Mỹ, và cũng kỳ vọng châu Âu sẽ tham gia ở một cấp độ nhất định.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh đối thoại trực tiếp ở cấp nguyên thủ quốc gia là điều kiện then chốt để thảo luận các vấn đề lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Ít nhất, chúng ta phải có cơ hội liên hệ với nhà lãnh đạo Nga bằng hình thức này hay hình thức khác. Nếu không có hình thức này, các nhóm của chúng ta sẽ không thể đạt được thỏa thuận về các vấn đề lãnh thổ."

Ông Zelensky cũng lưu ý, các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn khó khăn và kết quả vẫn chưa rõ ràng. Theo ông, Kiev tiếp tục trông cậy vào những đảm bảo an ninh rõ ràng từ Mỹ và các nước châu Âu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm một văn kiện chứa đựng những đảm bảo của Mỹ đã được chuẩn bị, trong khi phần của châu Âu trong gói thỏa thuận vẫn chưa được nghị viện các nước EU thông qua.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc đàm phán ba bên mới giữa Ukraine, Nga và Mỹ về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong hai ngày 4-5/2.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky nêu rõ Ukraine sẵn sàng tham gia cuộc thảo luận thực chất và mong muốn kết quả đàm phán sẽ giúp tiến gần hơn tới “một cái kết thực sự và xứng đáng cho cuộc chiến này."

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã cảm ơn tỷ phú Mỹ Elon Musk sau khi ông này cho biết các biện pháp nhằm ngăn Nga sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink cho các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái dường như đã phát huy hiệu quả. Ông Fedorov khẳng định những bước đi ban đầu “đã mang lại kết quả thực tế."

Trong khi đó, trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị thuộc lực lượng trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Sukhetskoye (còn gọi là Sukhets’ke) ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Phía Nga khẳng định đây là kết quả của chiến dịch tấn công quyết liệt từ quân đội nước này./.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng cho mọi định dạng hòa đàm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán của nước này đang chờ thông tin từ phía Mỹ về các cuộc gặp tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột với Nga.