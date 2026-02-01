Đàm phán ba bên Ukraine-Nga-Mỹ sắp diễn ra tại UAE

Theo AFP và RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/2 cho biết cuộc đàm phán ba bên mới giữa Ukraine, Nga và Mỹ về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong hai ngày 4-5/2.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky nêu rõ Ukraine sẵn sàng tham gia cuộc thảo luận thực chất và mong muốn kết quả đàm phán sẽ giúp tiến gần hơn tới “một cái kết thực sự và xứng đáng cho cuộc chiến này."

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã cảm ơn tỷ phú Mỹ Elon Musk sau khi ông này cho biết các biện pháp nhằm ngăn Nga sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink cho các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái dường như đã phát huy hiệu quả. Ông Fedorov khẳng định những bước đi ban đầu “đã mang lại kết quả thực tế."

Trong khi đó, trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị thuộc lực lượng trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Sukhetskoye (còn gọi là Sukhets’ke) ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Phía Nga khẳng định đây là kết quả của chiến dịch tấn công quyết liệt từ quân đội nước này.

Trước đó, ngày 31/1, Tổng thống Zelensky cho biết các nhà đàm phán của nước này đang chờ thông tin từ phía Mỹ về các cuộc gặp tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Zelensky khẳng định: “Ukraine sẵn sàng cho mọi định dạng làm việc… Điều quan trọng là phải có kết quả và các cuộc gặp phải diễn ra. Chúng tôi trông đợi các cuộc gặp vào tuần tới và đang chuẩn bị cho các cuộc gặp đó"./.

