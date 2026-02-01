Chính phủ Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng ôtô

Theo RIA Novosti, ngày 31/1, Chính phủ Nga thông báo đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng ôtô đối với các nhà sản xuất trực tiếp cho đến hết tháng 7 song vẫn sẽ duy trì các hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel đối với các bên không phải là nhà sản xuất.

Thông báo của Chính phủ Nga nêu rõ: “Chính phủ đã áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với việc xuất khẩu xăng, nhiên liệu diesel và các loại nhiên liệu khác đến ngày 31/7/2026..."

"Cũng trong thời gian trên, lệnh cấm xuất khẩu xăng ôtô sẽ không còn áp dụng đối với các nhà sản xuất trực tiếp các sản phẩm dầu mỏ, qua đó giúp ngăn ngừa nguy cơ tồn kho của các công ty dầu mỏ,” Chính phủ Nga cho biết.

Thông báo cũng xác nhận quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 31/1 và nhằm duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước./.

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu đối với xăng và dầu diesel Thông báo cho biết việc cấm xuất khẩu xăng ra nước ngoài sẽ có hiệu lực đến ngày 31/12/2025 và được áp dụng đối với tất cả các nhà sản xuất, trong đó có cả các nhà sản xuất trực tiếp.