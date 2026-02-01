Kinh tế

Kinh doanh

Chính phủ Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng ôtô

Lệnh cấm xuất khẩu xăng ôtô sẽ không còn áp dụng đối với các nhà sản xuất trực tiếp các sản phẩm dầu mỏ, qua đó giúp ngăn ngừa nguy cơ tồn kho của các công ty dầu mỏ.

(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)
(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Theo RIA Novosti, ngày 31/1, Chính phủ Nga thông báo đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng ôtô đối với các nhà sản xuất trực tiếp cho đến hết tháng 7 song vẫn sẽ duy trì các hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel đối với các bên không phải là nhà sản xuất.

Thông báo của Chính phủ Nga nêu rõ: “Chính phủ đã áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với việc xuất khẩu xăng, nhiên liệu diesel và các loại nhiên liệu khác đến ngày 31/7/2026..."

"Cũng trong thời gian trên, lệnh cấm xuất khẩu xăng ôtô sẽ không còn áp dụng đối với các nhà sản xuất trực tiếp các sản phẩm dầu mỏ, qua đó giúp ngăn ngừa nguy cơ tồn kho của các công ty dầu mỏ,” Chính phủ Nga cho biết.

Thông báo cũng xác nhận quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 31/1 và nhằm duy trì sự ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước./.

(Vietnam+)
#Xuất khẩu xăng #Xăng dầu #Nhiên liệu #Dầu diesel Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục