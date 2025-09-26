Kinh tế

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến cuối năm

Phó Thủ tướng Novak nêu rõ lệnh cấm sẽ không áp dụng cho nguồn cung nhiên liệu theo các thỏa thuận liên chính phủ đã ký giữa Nga với một số quốc gia khác.

Lan Anh
Một cơ sở khai thác dầu của Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Ngày 25/9, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moskva sẽ gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện hành và sẽ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel cho đến hết năm 2025.

Động thái này cho phép Nga tiếp tục cung cấp các sản phẩm dầu mỏ đang được xuất khẩu cho thị trường nội địa.

Trong một tuyên bố, Phó Thủ tướng Novak nêu rõ lệnh cấm sẽ không áp dụng cho nguồn cung nhiên liệu theo các thỏa thuận liên chính phủ đã ký giữa Nga với một số quốc gia khác. Lệnh cấm dầu diesel áp dụng cho các nhà bán lẻ chứ không áp dụng cho các nhà sản xuất.

Các nguồn tin trong ngành cho biết khối lượng dầu diesel do các thương nhân Nga xuất khẩu tương đối nhỏ.

Hiện lệnh cấm xuất khẩu xăng có hiệu lực đến ngày 30/9 đối với tất cả các bên tham gia thị trường, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu, và đến ngày 31/10 đối với các quốc gia không sản xuất.

Nga là một trong những quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nước này đã thắt chặt xuất khẩu nhiên liệu trong những năm gần đây để ổn định nguồn cung trong nước và kiềm chế giá cả tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cấm xuất khẩu xăng #Xăng dầu #Sản phẩm dầu mỏ #Thị trường nội địa #Dầu diesel
