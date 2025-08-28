Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng để ổn định thị trường trong nước

Chính phủ Nga ngày 27/8 thông báo gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến ngày 30/9.



Cụ thể, lệnh cấm xuất khẩu đối với các nhà sản xuất nhiên liệu sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1/10 trong khi lệnh cấm đối với các đơn vị không sản xuất sẽ có hiệu lực đến ngày 31/10.

Thông cáo của Chính phủ Nga nêu rõ mục đích của việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng là nhằm bảo đảm sự ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước.



Trước đó hồi tháng 2 vừa qua, Chính phủ Nga đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng có hiệu lực từ ngày 1/3 đến 31/8.

Nga hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng tại một số khu vực sau loạt vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng cao./.

Thuế quan Mỹ xóa sạch khoản tiết kiệm Ấn Độ thu được từ nhập khẩu dầu mỏ Nga Ấn Độ có thể mất gần 37 tỷ USD xuất khẩu trong năm tài chính 2025–2026 khi Mỹ áp thuế trừng phạt, trong khi khoản lợi ích từ việc nhập khẩu dầu Nga giá rẻ chỉ khoảng 17 tỷ USD.