Thế giới

Châu Âu

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng để ổn định thị trường trong nước

Lệnh cấm xuất khẩu đối với các nhà sản xuất nhiên liệu sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1/10 trong khi lệnh cấm đối với các đơn vị không sản xuất sẽ có hiệu lực đến ngày 31/10.

Biểu tượng Tập đoàn khí đốt Gazprom tại một trạm xăng ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Tập đoàn khí đốt Gazprom tại một trạm xăng ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nga ngày 27/8 thông báo gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến ngày 30/9.

Cụ thể, lệnh cấm xuất khẩu đối với các nhà sản xuất nhiên liệu sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1/10 trong khi lệnh cấm đối với các đơn vị không sản xuất sẽ có hiệu lực đến ngày 31/10.

Thông cáo của Chính phủ Nga nêu rõ mục đích của việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng là nhằm bảo đảm sự ổn định của thị trường nhiên liệu trong nước.

Trước đó hồi tháng 2 vừa qua, Chính phủ Nga đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng có hiệu lực từ ngày 1/3 đến 31/8.

Nga hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng tại một số khu vực sau loạt vụ tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng cao./.

(Vietnam+)
#Nga cấm xuất khẩu xăng #Nga cấm xuất khẩu xăng dầu #Nga-Ukraine Nga
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục