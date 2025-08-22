Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng chiến lược ở vùng Donetsk

AFP đưa tin ngày 22/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng chiến lược tại vùng Donetsk, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tiếp cận tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine tại khu vực này.

Theo thông báo chính thức, quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các khu dân cư Katerynivka, Volodymyrivka và Rusyn Yar thuộc vùng Donetsk - khu vực mà Moskva đã tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ Nga từ tháng 9/2022.

Các địa điểm này hiện đã gần như hoang tàn sau những trận giao tranh ác liệt, với số lượng dân thường còn lại rất ít.

Tại thành phố Kostiantynivka, cách các khu vực mới bị chiếm đóng khoảng 20 dặm, chính quyền Ukraine buộc phải ngừng cung cấp khí đốt sau khi hệ thống đường ống bị hư hại nghiêm trọng do pháo kích.

Trợ lý Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã công bố hình ảnh một tòa nhà chung cư 10 tầng tại đây bị cháy dữ dội sau cuộc tấn công, đồng thời cáo buộc Nga "tiếp tục các hành động khủng bố do không đạt được mục tiêu mong muốn."

Theo báo cáo từ chính quyền địa phương, một thường dân đã bị thương trong đợt pháo kích mới nhất. Trước đó, Ukraine đã ra lệnh di tản người dân khỏi thành phố này nhằm đảm bảo an toàn cho dân thường./.

