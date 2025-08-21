Các nước châu Âu thúc đẩy kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine

Hãng tin Euronews cho biết các nước châu Âu đang gấp rút hoàn tất các kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm thúc đẩy cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những tuần tới.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đề xuất một cơ chế bảo đảm an ninh thời hậu chiến cho Ukraine. Theo đó, các đồng minh của Kiev sẽ phải quyết định có triển khai quân hay không trong vòng 24 giờ sau khi quốc gia Đông Âu này bị tấn công.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết bà Meloni ủng hộ kế hoạch tương tự quy định phòng thủ tập thể được nêu trong Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng không bao gồm nội dung Ukraine gia nhập liên minh quân sự này. Ý tưởng đó được nhà lãnh đạo Italy lần đầu đưa ra hồi tháng 3 năm nay.

Đề xuất của Thủ tướng Italy hiện là một trong những phương án đang được các nhà lãnh đạo châu Âu cân nhắc, trong bối hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga sẽ có cuộc gặp trực tiếp tiên trong thời gian tới.

Kế hoạch yêu cầu các quốc gia đã ký thỏa thuận an ninh với Ukraine phải cân nhắc và đưa ra phản ứng nhanh trong trường hợp Ukraine bị tấn công sau khi đã có thỏa thuận hòa bình với Nga. Hiện chưa rõ liệu kế hoạch này có bao gồm việc từng quốc gia châu Âu riêng rẽ cử quân tới Ukraine hay không.

Trong tuyên bố ngày 21/8, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Phần Lan Johannes Koskinen cho biết khó có khả năng quân đội nước này sẽ được triển khai tới Ukraine, mà chỉ xem xét cử nhân viên kỹ thuật và chuyên gia hỗ trợ Kiev.

Theo ông, vào đầu tháng 9, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội sẽ nghe ý kiến từ Lực lượng Phòng vệ Phần Lan và Bộ Ngoại giao về việc tham gia các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene cùng ngày tuyên bố nước này sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ quân sự hằng năm cho Ukraine ở mức tương đương 0,25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Các khoản hỗ trợ sẽ tập trung cho mua sắm vũ khí, huấn luyện binh sỹ Ukraine và tái thiết quân đội nước này.

Đến nay đã có 10 nước tuyên bố sẵn sàng gửi lực lượng quân sự tới Ukraine trong khuôn khổ hoạt động bảo đảm an ninh cho nước này. Tuy nhiên, Anh và Pháp được cho là sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai quân.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/8 tuyên bố Moskva phải là một trong các bên cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine./.

Ukraine và châu Âu thảo luận về yếu tố quân sự trong bảo đảm an ninh Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak xác nhận nước này và các nước châu Âu đã bắt đầu làm việc về các yếu tố quân sự trong các bảo đảm an ninh đối với Kiev.