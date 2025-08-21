Ukraine nêu điều kiện, địa điểm tiềm năng tổ chức thượng đỉnh với Nga

Theo AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/8 tuyên bố ông có thể gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhưng chỉ sau khi Ukraine nhận được các bảo đảm an ninh, đồng thời nêu Thụy Sĩ, Áo hoặc Thổ Nhĩ Kỳ là những địa điểm có thể đăng cai tổ chức.

Ông Zelensky khẳng định: “Chúng tôi muốn có sự hiểu rõ về cấu trúc các bảo đảm an ninh trong vòng 7-10 ngày. Và trên cơ sở đó, chúng tôi hướng tới tổ chức một cuộc gặp ba bên” với cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về địa điểm, ông Zelensky nêu quan điểm: “Thụy Sĩ, Áo - chúng tôi đồng ý... Với chúng tôi, Thổ Nhĩ Kỳ là một nước thành viên NATO và là một phần của châu Âu. Và chúng tôi không phản đối.”

Tổng thống Zelensky còn cáo buộc lực lượng Nga đang tăng cường quân dọc tuyến mặt trận phía Nam ở vùng Zaporizhzhia mà Moskva tuyên bố là lãnh thổ của mình.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Zaporizhzhia: đối phương đang tăng cường lực lượng. Chúng tôi thấy họ tiếp tục điều một phần quân từ hướng Kursk tới Zaporizhzhia.”

Trong một diễn biến khác, ông Zelensky cho biết Kiev không muốn Trung Quốc tham gia bảo đảm an ninh cho nước này.

Tổng thống Ukraine lập luận: “Thứ nhất, Trung Quốc đã không giúp chúng tôi ngăn chặn cuộc chiến ngay từ đầu. Thứ hai, Trung Quốc hỗ trợ Nga khi mở cửa thị trường thiết bị bay không người lái... Chúng tôi không cần những bên bảo đảm đã không giúp Ukraine vào thời điểm chúng tôi thực sự cần.”

Ông Zelensky cũng cho biết đã đề nghị Tổng thống Trump gây sức ép để Hungary không cản trở tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa hành trình tầm xa có tên Flamingo, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 3.000km, và có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng Hai năm tới./.

