Nga nêu điều kiện sẵn sàng đàm phán với Ukraine theo mọi hình thức

Theo Reuters và RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/8 tuyên bố Moskva sẵn sàng thảo luận các khía cạnh chính trị của của thỏa thuận với Ukraine và sẵn sàng làm việc ở “bất kỳ hình thức nào."

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cũng đưa ra những điều kiện và cảnh báo rõ ràng. Ông nhấn mạnh bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào, chẳng hạn như hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Nga-Ukraine-Mỹ, cần được chuẩn bị một cách cẩn trọng nhất để không làm tình hình hiện nay trở nên tồi tệ hơn.

Phát biểu họp báo chung với Ngoại trưởng Jordan Ayman Al Safadi, ông Lavrov lưu ý: “Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định chúng tôi sẵn sàng làm việc ở bất kỳ hình thức nào, với điều kiện công việc phải nghiêm túc, không bị giới hạn bởi những nỗ lực như một số lãnh đạo châu Âu làm hòng tạo điều kiện để kéo Mỹ quay trở lại chiến dịch hiếu chiến nhằm duy trì và củng cố Ukraine trong vai trò của một công cụ kiềm chế Nga.”

Trong khi đó, ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẵn sàng tham gia cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh: “Tôi xác nhận - và tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều ủng hộ - rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với ông Putin.”

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 thông báo ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi gặp các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và Mỹ bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp song phương tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau đó là một cuộc họp ba bên có sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tiết lộ những bước tiếp theo trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình sau cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Ông Trump cho hay trong cuộc họp này, các bên đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Các đảm bảo này sẽ do các quốc gia châu Âu khác nhau cung cấp, với sự phối hợp của Mỹ.

Theo ông Trump các bên tỏ ra hài lòng khả năng đạt được hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Khi các cuộc họp kết thúc, nhà lãnh đạo Mỹ đã gọi điện thoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận thêm. Điện Kremlin cho biết cuộc gọi kéo dài khoảng 40 phút.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết thêm Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên nước này Steve Witkoff sẽ phối hợp với Nga và Ukraine để chuẩn bị cho các cuộc gặp trong tương lai.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/8 cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra trong vòng hai tuần tới.

Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình LCI, ông Macron nêu rõ ông Putin - người vừa điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/8, đã bày tỏ sẵn sàng gặp ông Zelensky trong khoảng thời gian này.

Ông Macron cho hay: “Chúng tôi đã quyết định sẽ có một cuộc gặp song phương giữa hai tổng thống (Putin- Zelensky), sau đó là cuộc gặp ba bên (với ông Trump), rồi đến cuộc gặp đa phương với sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu.”

Tổng thống Pháp nhấn mạnh các cuộc gặp như vậy nên được tổ chức tại châu Âu, phản ánh “ý chí tập thể” của các nhà lãnh đạo châu Âu./.

Mọi kênh đối thoại với Ukraine đều được Nga cân nhắc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng đàm phán ở mọi định dạng từ song phương tới đa phương, nhưng nhấn mạnh mọi thỏa thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng về an ninh.