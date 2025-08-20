Tờ Telegraph: Khoảng 10 nước châu Âu sẵn sàng điều lực lượng đến Ukraine

Tờ Telegraph ngày 20/8 đưa tin khoảng 10 quốc gia châu Âu sẵn sàng điều lực lượng đến Ukraine trong một phần của các bảo đảm an ninh dành cho Kiev sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trước đó, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ các quan chức châu Âu ngày 19/8 đã hoàn thiện kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia mang tên “lực lượng trấn an” nhằm ngăn chặn các hành động xâm lược của Nga trong tương lai, và đang chờ sự phê duyệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Bloomberg, mức độ hỗ trợ của Mỹ vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất các quan chức châu Âu kỳ vọng Washington sẽ cung cấp thông tin tình báo và vũ khí thông qua các đối tác châu Âu.

Giai đoạn đầu tiên được cho là sẽ bao gồm việc triển khai quân đội châu Âu, trong đó có hàng trăm binh sỹ từ Anh và Pháp, tới Ukraine, nhưng không ở gần tiền tuyến, để hỗ trợ quân đội Ukraine trong huấn luyện và tăng cường lực lượng.

Giai đoạn sau của kế hoạch kêu gọi sự hỗ trợ từ Mỹ trong việc chia sẻ tin tình báo, giám sát biên giới, cung cấp vũ khí, và có thể là cả phòng không. Quy mô tổng thể và vai trò của lực lượng châu Âu vẫn chưa rõ ràng, song các chi tiết dự kiến sẽ được thống nhất trong những ngày tới.

Cũng trong ngày 19/8, Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine sau khi ký thỏa thuận hòa bình, nhưng thay vào đó cho biết Washington sẵn sàng cung cấp hỗ trợ trên không để bảo vệ không phận Ukraine./.

