Ukraine và châu Âu thảo luận về yếu tố quân sự trong bảo đảm an ninh

Theo RIA Novosti, ngày 20/8, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak xác nhận nước này và các nước châu Âu đã bắt đầu làm việc về các yếu tố quân sự trong các bảo đảm an ninh đối với Kiev.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Yermak cho biết: “Ngay sau khi trở về từ Washington, tôi đã tổ chức cuộc họp điều phối đầu tiên và rất dài với các cố vấn an ninh quốc gia đại diện cho Đức, Italy, Pháp, Anh, Phần Lan, cũng như EU và NATO…

Các nhóm của chúng tôi, trước hết là quân đội, đã bắt đầu làm việc tích cực về yếu tố quân sự của các bảo đảm an ninh.”

Bên cạnh đó, quan chức này cũng nhấn mạnh các bên đang xây dựng kế hoạch hành động cần thiết trong trường hợp phía Nga tiếp tục kéo dài chiến tranh và phá vỡ các thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Yermak cũng khẳng định Ukraine “sẵn sàng cho bất kỳ hình thức đối thoại nào nhằm chấm dứt công bằng cuộc chiến”./.

Tờ Telegraph: Khoảng 10 nước châu Âu sẵn sàng điều lực lượng đến Ukraine Tờ Telegraph đưa tin khoảng 10 quốc gia châu Âu sẵn sàng điều lực lượng đến Ukraine trong một phần của các bảo đảm an ninh dành cho Kiev sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.