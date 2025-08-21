Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ đóng vai trò tối thiểu trong đảm bảo an ninh cho Ukraine

Theo tờ Politico ngày 20/8, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đã nói với một nhóm nhỏ các đồng minh rằng Washington có kế hoạch đóng vai trò tối thiểu trong bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy châu Âu sẽ phải gánh vác gánh nặng duy trì hòa bình lâu dài ở Kiev.

Những bình luận của quan chức chính sách hàng đầu Lầu Năm Góc này được đưa ra để trả lời câu hỏi của các nhà lãnh đạo quân sự châu Âu trong một cuộc họp kín đêm 19/8 do Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, chủ trì.

Theo một quan chức châu Âu và một người khác được thông báo về các cuộc đàm phán, các lãnh đạo quốc phòng từ Anh, Pháp, Đức và Phần Lan đã thúc giục phía Mỹ tiết lộ những gì họ sẽ cung cấp về quân đội và tài sản không quân để giúp Ukraine duy trì thỏa thuận hòa bình với Nga.

Politico dẫn 6 quan chức Mỹ và châu Âu yêu cầu giấu tên cho biết cuộc gặp đó và một cuộc họp gấp rút khác của các nhà lãnh đạo NATO diễn ra vào 20/8 khiến các đồng minh ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dựa vào châu Âu để đảm bảo hòa bình lâu dài cho Ukraine sau khi Nga chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Đang dần xuất hiện thực tế rằng chính châu Âu sẽ là bên thực hiện điều này trên thực địa,” một nhà ngoại giao NATO, người được tóm tắt về các cuộc đàm phán, cho biết. “Mỹ không hoàn toàn cam kết với bất cứ điều gì.”

Hãng tin Reuters ngày 20/8 dẫn một quan chức phương Tây cho biết một nhóm nhỏ các lãnh đạo quân sự đang tiếp tục các cuộc thảo luận tại Washington để đưa ra các phương án đảm bảo an ninh cho Ukraine ngay sau khi một cuộc họp trực tuyến lớn hơn kết thúc.

Quan chức này cho biết ông Dan Caine đang tiến hành các cuộc thảo luận, trong đó có khoảng nửa tá lãnh đạo quốc phòng khác của NATO.

Quan chức này cho biết chưa có kết quả nào được đưa ra, vì vấn đề đảm bảo an ninh chưa được thảo luận chi tiết trong hội nghị trực tuyến của tất cả các lãnh đạo quốc phòng NATO vào sáng cùng ngày./.

