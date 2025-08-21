Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 21/8 cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu tất cả các vấn đề cần trao đổi ở cấp cao nhất được giải quyết ổn thỏa.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định sẵn sàng gặp, trong đó có Tổng thống Ukraine Zelensky, với nhận thức rằng tất cả các vấn đề cần xem xét ở cấp cao nhất sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và các chuyên gia, bộ trưởng sẽ đưa ra những khuyến nghị phù hợp.

Ngoại trưởng Nga cho rằng khi tiến tới khả năng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Ukraine, việc xác định cơ chế thực thi và bảo đảm tính lâu dài của văn kiện sẽ là yếu tố quan trọng.

Ông Lavrov cho biết lựa chọn tốt nhất để đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ dựa trên các cuộc thảo luận trước đây giữa Moskva và Kiev vào tháng 3/2022 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nhận định bất kỳ nỗ lực nào đi chệch khỏi khuôn khổ cuộc thảo luận nói trên sẽ khó đạt được kết quả.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông có thể gặp Tổng thống Nga Putin, nhưng chỉ sau khi các đồng minh của Ukraine nhất trí về những biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn xung đột trong tương lai.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh bất kỳ cuộc gặp nào với Tổng thống Nga cũng cần diễn ra tại một quốc gia châu Âu “trung lập."

Trong khi đó, các nước châu Âu đang gấp rút hoàn tất các kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm thúc đẩy cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga trong những tuần tới.

Nga và Ukraine đưa ra những thông điệp trên sau các cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8 vừa qua, thảo luận về những nỗ lực nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Sau các cuộc họp này, Tổng thống Trump cho biết ông đang thúc đẩy tổ chức cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, sau đó là một cuộc họp ba bên có sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ./.

