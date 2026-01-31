Hội chợ Mùa Xuân: Doanh nghiệp và địa phương miễn phí trải nghiệm, giảm giá sâu

Chỉ còn ít ngày nữa, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ chính thức khai màn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Không chỉ là điểm hẹn mua sắm Tết sầm uất, sự kiện năm nay còn là sân khấu để các địa phương phô diễn bản sắc văn hóa và cộng đồng doanh nghiệp khẳng định vị thế với các sản phẩm chất lượng quốc tế cùng giải pháp công nghệ hiện đại.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 2/2 đến 13/2 (26 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Doanh nghiệp "tung" ưu đãi lớn

Hòa chung không khí mùa Xuân của đất nước, cộng đồng doanh nghiệp tham gia hội chợ năm nay thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản với tư duy chiến lược không chỉ bán hàng mà còn quảng bá thương hiệu và chuyển đổi số.

Tại khu vực Đồ uống (Hall 5), thương hiệu cà phê và sô cô la MISS EDE (gian hàng H5-68) hứa hẹn trở thành điểm nhấn với không gian trải nghiệm "Xuân Thịnh Vượng". Ông Hoàng Danh Hữu, nhà sáng lập MISS EDE cho biết, doanh nghiệp dự kiến phục vụ miễn phí 2.000 ly sô cô la nóng và cà phê đặc sản Đắk Lắk mỗi ngày. Đây là những sản phẩm chế biến sâu, đạt chuẩn quốc tế và đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore.

Đặc biệt, ông Hữu nhấn mạnh ý nghĩa của các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước: "Hòa chung không khí mùa xuân của Đảng, chúng tôi cảm nhận rõ ràng những điều kiện thuận lợi từ các chủ trương, chính sách. Việc được miễn phí gian hàng tại trung tâm triển lãm hiện đại nhất cả nước là ưu đãi lớn, cho thấy các nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIV đã đi vào thực tiễn. Sự hỗ trợ tận tình, không kể ngày nghỉ của các chuyên viên Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã xóa nhòa khoảng cách giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp".

Bên cạnh các sản phẩm nông sản, không khí hội chợ thêm phần hiện đại với sự góp mặt của các doanh nghiệp công nghệ. Tại sảnh 6 (gian hàng H6-27A), Công ty CP 9Pay mang đến giải pháp thanh toán số toàn diện với mức ưu đãi "khủng" lên tới 45%.

Đại diện 9Pay cho biết, đơn vị tập trung hỗ trợ các tiểu thương và hộ kinh doanh tối ưu chi phí vận hành thông qua thiết bị Loa TingTing (báo kết quả thanh toán bằng âm thanh) và các giải pháp QR Code. Tại hội chợ, Loa TingTing Pro và Mini được giảm giá sâu, chỉ còn từ 300.000 đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp đăng ký dịch vụ Payment Link hay 9PayPOS tại sự kiện sẽ được miễn phí kết nối, phí duy trì và hưởng nhiều ưu đãi về phí dịch vụ quốc tế.

Công ty CP 9Pay mang đến giải pháp thanh toán số toàn diện với mức ưu đãi "khủng" lên tới 45% tại Hội chợ Mùa Xuân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở lĩnh vực thời trang, ông Hoàng Thế Nhu, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 - CTCP chia sẻ, doanh nghiệp xác định hội chợ là nơi triển khai xúc tiến thương mại chuyên nghiệp chứ không đơn thuần là điểm bán lẻ.

Tiếp nối thành công từ Hội chợ Mùa Thu 2025, May 10 mang đến các bộ sưu tập mới nhất với dòng thời trang thông minh (chống nhăn, kháng khuẩn, thân thiện môi trường). Sự chuẩn bị đồng bộ từ hình ảnh đến trưng bày hứa hẹn giúp gian hàng May 10 tiếp tục thu hút đông đảo khách tham quan mua sắm và may đo trực tiếp.

Sắc xuân vùng cao và tinh hoa văn hóa hội tụ

Không chỉ là sân chơi của doanh nghiệp, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn là bức tranh đa sắc màu văn hóa với sự tham gia quy mô lớn của các địa phương, tiêu biểu là Gia Lai và Lai Châu.

Mang chủ đề "Gia Lai-Mùa Xuân năm 2026", tỉnh Gia Lai tổ chức không gian trưng bày rộng 200m² tại Khu nhà triển lãm Kim Quy. Sở Công Thương Gia Lai cho biết, điểm nhấn của gian hàng là sự kết hợp giữa quảng bá nông sản OCOP và trình diễn văn hóa.

Khách tham quan Thủ đô sẽ có cơ hội thưởng thức không gian cồng chiêng Tây Nguyên, xem các nghệ nhân trình diễn dệt thổ cẩm, đan lát và nếm thử các đặc sản trứ danh của phố núi. Với 30 đơn vị tham gia, Gia Lai kỳ vọng đây là dịp để kết nối giao thương, đưa sản phẩm đặc trưng thâm nhập sâu hơn vào thị trường phía Bắc. Song song đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng tổ chức 8 gian hàng quảng bá du lịch với chủ đề "Tinh hoa Văn hóa-Sắc Xuân Việt", giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026.

Công tác thi công các gian hàng đang được thực hiện gấp rút. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Từ cực Bắc của Tổ quốc, tỉnh Lai Châu cũng không kém cạnh với không gian 200m² được thiết kế mở 4 mặt theo chủ đề "Lai Châu-Sắc xuân vùng cao, tinh hoa đại ngàn". Khu trưng bày được chia thành 4 mạch cảm xúc gắn liền với thiên nhiên Tây Bắc như: "Chạm vào mùa xuân giữa ngàn hoa", "Đỗ quyên bừng sắc núi"...

Lai Châu sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng những "báu vật" của núi rừng như sâm Lai Châu, đông trùng hạ thảo, trà, quế và mắc ca. Đại diện tỉnh khẳng định, việc tham gia hội chợ là cơ hội quan trọng để các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương tiếp cận hệ thống phân phối lớn, tìm kiếm đối tác xuất khẩu và lan tỏa bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Với sự chuẩn bị công phu từ các doanh nghiệp đầu ngành và những không gian văn hóa đậm đà bản sắc của các địa phương, Hội chợ Mùa Xuân lần nhứ nhất năm 2026 hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua, góp phần kích cầu tiêu dùng và tạo đà tăng trưởng kinh tế ngay từ những ngày đầu năm mới./.

