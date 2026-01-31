Gia Lai: Quảng bá hương sắc đại ngàn tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026

Tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và biểu diễn văn hóa đặc trưng, mang hương sắc đại ngàn tới khách tham quan tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 ở Hà Nội.

Theo Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Gia Lai, điểm nhấn của không gian Gia Lai tại Hội chợ Mùa Xuân là khu trưng bày quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu và hàng hóa thế mạnh của tỉnh trên diện tích khoảng 200m² tại Sảnh 1, 2, Khu nhà triển lãm Kim Quy, với chủ đề “Gia Lai - Mùa Xuân năm 2026.”

Qua đó lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu bản sắc trong không khí rộn ràng của mùa xuân tại Thủ đô.

Hiện đã có 30 đơn vị đăng ký tham gia, trong đó có 9/52 chủ thể OCOP do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất; 21 đơn vị, doanh nghiệp và chủ thể OCOP đăng ký trực tiếp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai.

Mục tiêu của việc tham gia hội chợ nhằm quảng bá đặc sản, nông sản, sản phẩm OCOP, hàng xuất khẩu của tỉnh; đồng thời tăng cường kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm sản xuất trên địa bàn thông qua một sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia.

Khu gian hàng Gia Lai tập trung giới thiệu các dòng sản phẩm chủ lực, sản phẩm chế biến, đặc sản vùng miền, hàng OCOP đạt hạng sao và sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Thiết kế không gian theo hướng mở, nhấn mạnh yếu tố nhận diện vùng đất cao nguyên, gắn với câu chuyện sản phẩm và chủ thể sản xuất.

Thông qua hoạt động trưng bày và kết nối trực tiếp tại hội chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có cơ hội tiếp cận hệ thống phân phối, nhà mua hàng và người tiêu dùng tại thị trường phía Bắc. Đây cũng là dịp để các đơn vị khảo sát thị hiếu, xu hướng tiêu dùng mới, từ đó điều chỉnh chiến lược sản xuất-kinh doanh phù hợp.

Cùng với hoạt động thương mại, ban tổ chức còn lồng ghép nội dung giới thiệu thông tin điểm đến, tiềm năng du lịch, sản phẩm đặc sản địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến đông đảo người dân và du khách quốc tế.

Tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức khu gian hàng quảng bá du lịch tại Sảnh Trung tâm, Nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề “Tinh hoa Văn hóa - Sắc Xuân Việt”, quy mô 8 gian hàng tiêu chuẩn, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Tại đây sẽ trưng bày, giới thiệu thông tin về Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026; tài liệu, hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch, đặc sản địa phương và các dịch vụ do Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cung cấp. Các nghệ nhân sẽ trực tiếp trình diễn đan lát, dệt thổ cẩm, biểu diễn nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên và không gian cồng chiêng.

Cồng chiêng gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần và tâm linh của các dân tộc như Ê Đê, M'nông, Jrai… ở Tây Nguyên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngoài ra, Gia Lai cũng đăng ký tham gia biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, nhạc cụ dân tộc và cồng chiêng Tây Nguyên tại sân khấu phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” của hội chợ, đồng thời đề xuất tham gia biểu diễn trong chương trình khai mạc.

Việc kết hợp quảng bá thương mại với trình diễn văn hóa-du lịch được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn riêng cho không gian Gia Lai, góp phần đưa hình ảnh đại ngàn đến gần hơn với công chúng Thủ đô trong những ngày đầu Xuân mới.

Tại gian hàng du lịch, du khách sẽ được xem các nghệ nhân trình diễn đan lát, dệt thổ cẩm, nhạc cụ các dân tộc đồng bào Tây Nguyên, Cồng chiêng Tây Nguyên...; biểu diễn Võ cổ truyền Bình Định, phim quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Diễn từ ngày 2-13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), Hội chợ Mùa Xuân 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia đầu tiên được tổ chức vào dịp đầu năm mới, mang ý nghĩa khởi động chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất và tăng cường kết nối thị trường trong nước với quốc tế.

Hội chợ không chỉ là không gian giới thiệu thành tựu kinh tế-thương mại, mà còn là điểm hẹn giao thương chiến lược, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và giàu tiềm năng trong chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó kích cầu tiêu dùng và kết nối giao thương đầu năm.

Bên cạnh đó, Hội chợ còn mang thông điệp mạnh mẽ thể hiện quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất-xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động./.

