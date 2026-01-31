Giá vàng giảm hơn 10%, về dưới ngưỡng 4.800 USD/ounce

Giá vàng đã ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng trong ngày 30/1 (giờ Mỹ).

Tính tới 13 giờ ngày 31/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giảm hơn 10%, xuống còn 4.718 USD/ounce từ mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce.

Giá bạc giảm hơn 30%, lùi về mức 75 USD/ounce ngay sau khi vừa lập đỉnh lịch sử 120 USD/ounce.

Giá bạch kim và giá palladium cũng lần lượt giảm 24% và 20%.

Giá vàng lao dốc mạnh sau khi thị trường đón nhận thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Fed.

Thông tin này phần nào xoa dịu lo ngại về tính độc lập của Fed, kéo đồng USD bật tăng mạnh và kích hoạt làn sóng chốt lời, thanh lý vị thế trên thị trường kim loại quý.

Đề cử này được đưa ra tại một trong những thời điểm bấp bênh nhất đối với Fed trong nhiều thập kỷ. Kể từ khi ông Jerome Powell được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch Fed hồi năm 2018, Tổng thống Trump liên tục gây áp lực đòi ngân hàng trung ương này mạnh tay giảm lãi suất.

Căng thẳng leo thang khi gần đây Bộ Tư pháp Mỹ gửi trát đòi hầu tòa đối với ông Powell liên quan đến chi phí cải tạo trụ sở Fed tại Washington D.C.

Con đường phía trước của tân Chủ tịch Fed được dự báo sẽ nhiều chông gai. Về kinh tế, lạm phát vẫn chưa hoàn toàn bị kiểm soát và vẫn cách xa mục tiêu 2%, trong khi nợ công leo thang và thị trường lao động đang chững lại trong trạng thái "không sa thải, không tuyển dụng"./.

