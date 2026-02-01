Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng cho mọi định dạng hòa đàm

Theo AFP, ngày 31/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán của nước này đang chờ thông tin từ phía Mỹ về các cuộc gặp tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Zelensky khẳng định: “Ukraine sẵn sàng cho mọi định dạng làm việc… Điều quan trọng là phải có kết quả và các cuộc gặp phải diễn ra. Chúng tôi trông đợi các cuộc gặp vào tuần tới và đang chuẩn bị cho các cuộc gặp đó."

Trước đó, Điện Kremlin cho biết đã ghi nhận tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về đề xuất gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kiev, trong bối cảnh các bên liên quan có những động thái ngoại giao mới nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đối thoại.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều tuyên bố liên quan đến khả năng tiếp xúc giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

Theo ông Peskov, phía Ukraine là bên đề xuất cuộc gặp, trong khi Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại, song địa điểm chỉ có thể là Moskva.

Ngày 28/1, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin nhiều lần mời Tổng thống Zelensky tới Moskva nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đối thoại.

Theo ông Ushakov, Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo, song các cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng./.

