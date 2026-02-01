Nga phản đối triển khai binh sỹ NATO tại Ukraine dưới mác đảm bảo an ninh

Theo RIA Novosti, Nga sẽ không chấp nhận việc triển khai lực lượng của Liên minh châu Âu (EU) hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên lãnh thổ Ukraine trong một phần của các đảm bảo an ninh dành cho Kiev.

Trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nêu rõ lập trường này là không thể chấp nhận được, sẽ không có tư cách thành viên NATO và cũng không có lực lượng quân sự nước ngoài. Sẽ không có bất cứ sự khác biệt nào khi một hạ sĩ quan Pháp đội mũ ghi chữ ‘NATO’ hay ‘EU’. Hành động đó không thay đổi gì cả. Vì vậy, chúng tôi không thay đổi lập trường của mình.”

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/1 tuyên bố phương án đảm bảo an ninh hiện nay bao gồm việc triển khai binh sỹ của một số nước châu Âu tại Ukraine-chủ yếu là Pháp và Anh, với sự ủng hộ của Washington. Tuy vậy, ông Rubio không cung cấp thêm thông tin về hình thức hỗ trợ này.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định mọi kịch bản triển khai binh sỹ của các quốc gia thành viên NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moskva và tiềm ẩn nguy cơ leo thang nghiêm trọng.

Nga chỉ trích các tuyên bố của Anh và một số nước châu Âu khác về khả năng triển khai lực lượng NATO tại Ukraine là hành động khiêu khích nhằm tiếp tục những hoạt động thù địch.

Trước đó, ngày 9/1, Chính phủ Anh thông báo dành 200 triệu bảng Anh (khoảng 268 triệu USD) để chuẩn bị cho khả năng triển khai binh sỹ nước này tới Ukraine trong khuôn khổ một lực lượng “đa quốc gia,” nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoản kinh phí trên sẽ được đẩy nhanh giải ngân nhằm trang bị thêm khí tài mới cho các lực lượng vũ trang, bảo đảm sẵn sàng tham gia lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Các hạng mục đầu tư bao gồm nâng cấp phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc và năng lực phòng vệ trước thiết bị bay không người lái.

Thông báo được đưa ra sau khi Anh, Pháp và Ukraine hồi đầu tuần ký một tuyên bố bày tỏ ý định triển khai lực lượng trên lãnh thổ Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn - kế hoạch đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga. Nga cảnh báo mọi lực lượng nước ngoài hiện diện tại Ukraine sẽ bị coi là “mục tiêu quân sự hợp pháp.”

Trong chuyến thăm Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định London đang tăng tốc đầu tư cho công tác chuẩn bị, nhằm bảo đảm quân đội Anh sẵn sàng triển khai và giữ vai trò dẫn dắt trong lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Chính phủ Anh cũng cho biết Quốc hội nước này sẽ được thảo luận và bỏ phiếu về quy mô lực lượng có thể được điều động trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Chính phủ Anh hiện đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035, phù hợp với định hướng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

