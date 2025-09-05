Thế giới

Điện Kremlin: Binh sỹ Triều Tiên không được triển khai ở Ukraine

Ngày 5/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố binh sỹ Triều Tiên không được triển khai trên lãnh thổ Ukraine, mà chỉ hiện diện trên lãnh thổ Nga.

Binh sỹ Triều Tiên tham gia cuộc tập trận tác chiến đặc biệt tại trại huấn luyện thuộc Quân đoàn Phòng vệ Thủ đô ngày 13/5/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Binh sỹ Triều Tiên tham gia cuộc tập trận tác chiến đặc biệt tại trại huấn luyện thuộc Quân đoàn Phòng vệ Thủ đô ngày 13/5/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo RIA Novosti/Reuters, ngày 5/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố binh sỹ Triều Tiên không được triển khai trên lãnh thổ Ukraine, mà chỉ hiện diện trên lãnh thổ Nga.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế (EEF) phương Đông, ông Peskov khẳng định: “Họ không được triển khai ở đó. Quân đội Triều Tiên được triển khai trên lãnh thổ Liên bang Nga.”

Cũng trong khuôn khổ EEF-2025, ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin mở cửa cho các cuộc gặp gỡ dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả đàm phán ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông nhấn mạnh: “Ông Putin không loại trừ bất kỳ khả năng nào, sẵn sàng cho các cuộc găp dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, những cuộc gặp như vậy phải được tổ chức nhằm đạt được kết quả, và kết quả đó cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.”

Về quan hệ Nga-Mỹ, quan chức Nga nhận định quan hệ song phương giữa Moskva và Washington “xấu đi nghiêm trọng” do chính sách của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, và quá trình bình thường hóa hiện nay sẽ kéo dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn./.

