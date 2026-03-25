ECB tự tin ứng phó cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có đủ công cụ để ứng phó với cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông gây ra và sẽ không rơi vào tình trạng “tê liệt vì do dự."

Đây là khẳng định của Chủ tịch ECB Christine Lagarde trong phát biểu ngày 25/3 tại Frankfurt.

Theo bà Lagarde, cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2 với các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã khiến giá dầu và khí đốt tăng mạnh. Nguyên nhân chính là eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới gần như bị đóng cửa, cùng với các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh.

Trong bối cảnh “bất định sâu sắc” của kinh tế toàn cầu, người đứng đầu ECB cho rằng khu vực đồng euro vẫn đang ở vị thế tương đối vững vàng. Lạm phát hiện gần mức mục tiêu 2% và nền kinh tế duy trì nền tảng ổn định, tạo dư địa để cơ quan này linh hoạt điều hành chính sách.

ECB hiện có “một loạt lựa chọn theo từng cấp độ” để phản ứng với cú sốc, nhưng sẽ chỉ hành động khi có đủ dữ liệu để đánh giá quy mô và mức độ kéo dài của tác động. Tuy vậy, bà Lagarde nhấn mạnh cam kết kiểm soát lạm phát về mức 2% trong trung hạn là “vô điều kiện."

Tại cuộc họp gần nhất, ECB đã giữ nguyên lãi suất như dự báo, song cảnh báo chiến sự có thể đẩy lạm phát tăng và làm suy yếu tăng trưởng. Trên thị trường, nhiều nhà phân tích đã bắt đầu dự đoán khả năng ngân hàng này sẽ sớm tăng lãi suất trở lại, có thể ngay từ tháng tới, nhằm kiềm chế áp lực giá cả.

Thực tế, giá năng lượng toàn cầu tăng cao đã nhanh chóng đẩy giá nhiên liệu tại khu vực Eurozone đi lên, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lạm phát mới. Diễn biến này khiến nhiều người liên tưởng tới cú sốc năng lượng sau xung đột Nga-Ukraine năm 2022, thời điểm ECB bị chỉ trích vì phản ứng chậm với lạm phát tăng vọt.

Tuy nhiên, bà Lagarde cho rằng tình hình hiện nay khác biệt đáng kể. Bà nhận định cú sốc ban đầu lần này “nhỏ hơn” và bối cảnh kinh tế thuận lợi hơn so với trước. Khi đó, châu Âu vừa đối mặt gián đoạn chuỗi cung ứng hậu đại dịch COVID-19, vừa chịu áp lực thiếu hụt lao động và lạm phát đã ở mức cao.

Ngược lại, hiện tại lạm phát trong khu vực đã ổn định quanh mục tiêu trong một thời gian, còn nền kinh tế duy trì trạng thái vững chắc hơn. Điều này giúp ECB có thêm dư địa để đưa ra các quyết định chính sách phù hợp, tránh những phản ứng vội vàng nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro lạm phát./.

