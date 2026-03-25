Việt Nam-Đức tăng cường hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nhằm tích cực triển khai hiệu quả các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, từ ngày 22-25/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của chính phủ thăm và làm việc tại CHLB Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã hội kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), ông Bodo Ramelow, tại trụ sở Quốc hội.

Phó Thủ tướng đã thông tin tới Phó Chủ tịch Quốc hội Đức về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam, những định hướng, chiến lược phát triển quan trọng của Việt Nam trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế hàng đầu của Đức ở khu vực và trên thế giới, đánh giá cao dư địa hợp tác giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh chủ trương của Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Đức tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ cao (tự động hóa, sản xuất/nhà máy thông minh, trí tuệ nhân tạo...).

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội, chính quyền Đức tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Đức tiếp tục phát triển, đóng góp cho sở tại và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow khẳng định Đức luôn đề cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Ông bày tỏ ấn tượng trước những phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua; chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng, chiến lược phát triển quan trọng trong giai đoạn mới mà Đại hội đã đề ra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Ramelow nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn, cơ chế đa phương; tôn trọng và bảo đảm thực thi Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN tại Đức)

Trước đó, ngày 22/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có cuộc làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt-Đức (VGI), cộng đồng chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức và châu Âu.

Tại buổi gặp mặt, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thính ở Đại học TU Dortmund, Chủ tịch VGI và các chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Đức đã chia sẻ với Phó Thủ tướng và đoàn công tác kinh nghiệm phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI) của Đức và tham chiếu với Việt Nam; ứng dụng AI trong lĩnh vực xây dựng, y tế, đường sắt cao tốc; lưu trữ năng lượng, cũng như cơ chế kết nối nguồn lực tri thức, doanh nhân người Việt toàn cầu...

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy thách thức nên vấn đề trọng tâm trong giai đoạn hiện nay là làm thế nào để giải phóng được các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Thủ tướng cho rằng để hiện thực hóa tầm nhìn này, cần huy động tối đa mọi nguồn lực, chắt chiu mọi cơ hội dù là nhỏ nhất nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Và nền tảng then chốt để tạo bứt phá là phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện.

Theo Phó Thủ tướng, đội ngũ trí thức Việt Nam có trình độ cao và được đào tạo bài bản trong môi trường khoa học công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, đồng thời có tâm thế luôn hướng về quê hương. Chính nền tảng này tạo nên một lợi thế đặc biệt, cần được khai thác và phát huy mạnh mẽ hơn nữa, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tiếp tục kết nối với các thành viên mạng lưới, trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Đức và châu Âu, cụ thể hoá các chương trình, ý tưởng, kiến nghị của các chuyên gia, trí thức nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Cũng trong ngày 23/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác thăm Trung tâm Khởi nghiệp (CfE) thuộc Đại học Kỹ thuật Berlin (TU Berlin).

Phó Thủ tướng đánh giá cao uy tín, vai trò tiên phong của CfE trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Đức và đề nghị CfE và NIC đẩy mạnh hợp tác, từ đó hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Bosch tại Stuttgart. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Tiếp nhận ý kiến của Phó Thủ tướng, ngày 24/3, tại Berlin, NIC và CfE đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU), đánh dấu bước tiến quan trọng trong tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại Đức, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với các tập đoàn lớn của Đức như tập đoàn phần mềm doanh nghiệp hàng đầu thế giới SAP, nhà cung cấp thiết bị, giải pháp và dịch vụ y tế Siemens Healthineers tại Berlin; và tham quan, làm việc với tập đoàn công nghiệp Bosch và tập đoàn công nghệ laser công nghiệp Trumpf tại thành phố Stuttgart - trung tâm của ngành công nghiệp Đức.

Trong các cuộc làm việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã cung cấp thông tin nhiều chiều về kinh tế, đầu tư tại Việt Nam, cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để khơi thông nguồn lực và thực hiện ba đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực).

Việt Nam cũng xác định thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng đề nghị các tập đoàn hàng đầu của Đức tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và đặc biệt là nghiên cứu đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) và trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Bên cạnh các cuộc làm việc với doanh nghiệp Đức, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng có cuộc tiếp xúc với Ban chấp hành Hội Đức Việt và Tổ chức Nhịp cầu châu Á, với đề xuất các hội tiếp tục phát huy vai trò trong kết nối và phát triển quan hệ kinh tế, thu hút đầu tư của Đức vào Việt Nam, hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn kết cộng đồng chuyên gia, nhà khoa học, tri thức giữa hai nước, nhất là trong những lĩnh vực hai nước có thế mạnh và nhu cầu./.

