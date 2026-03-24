Lộ dữ liệu của hơn 240.000 nhân viên ngành giáo dục Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Bộ Giáo dục Pháp ngày 23/3 cho biết dữ liệu cá nhân của khoảng 243.000 cán bộ, chủ yếu là giáo viên, đã bị tin tặc truy cập trái phép từ hệ thống quản lý nhân sự “Compas.”

Trong thông cáo, Bộ Giáo dục Pháp nêu rõ vụ tấn công xảy ra ngày 15/3 và được Trung tâm vận hành an ninh hệ thống thông tin của bộ phát hiện vào cuối ngày 19/3.

Các dữ liệu bị xâm nhập gồm họ tên, địa chỉ bưu chính, số điện thoại và thời gian vắng mặt của giáo viên trên toàn quốc. Ngoài ra, thông tin bị lộ còn có họ tên và số điện thoại cố định tại nơi làm việc của các giáo viên hướng dẫn thực tập.

Đáng chú ý, một phần dữ liệu đã bị phát tán trên các trang mua bán dữ liệu trực tuyến bởi đối tượng sử dụng biệt danh “Hexdex.”

Hệ thống “Compas” là phần mềm nhân sự của Bộ Giáo dục Pháp, được sử dụng để quản lý giáo viên thực tập ở cả cấp tiểu học và trung học. Ngay sau khi phát hiện sự cố, bộ đã tạm ngừng truy cập hệ thống, đồng thời tiến hành kiểm tra toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin nhằm ngăn chặn nguy cơ lan rộng.

Vụ việc đã được báo cáo lên Cơ quan An ninh hệ thống thông tin quốc gia (ANSSI) và Ủy ban quốc gia về tin học và tự do (CNIL). Đồng thời, đơn khiếu nại cũng đã được nộp lên cơ quan tư pháp tại Paris.

Trước đó, Tổng thư ký Giáo dục Công giáo Pháp (SGEC) cũng thông báo bị tấn công mạng làm lộ dữ liệu hành chính của khoảng 1,5 triệu người. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Pháp khẳng định hai cơ sở dữ liệu này hoàn toàn độc lập./.

