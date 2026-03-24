Vụ rơi máy bay tại Colombia: Số người thiệt mạng tăng lên 66 người

Máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules gặp nạn tại miền Nam Colombia trong lúc chở 125 người, gồm 114 binh sỹ và 11 thành viên phi hành đoàn.

Linh Tô
Xe cứu thương chuyển nạn nhân bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự tới bệnh viện ở Bogota, Colombia, ngày 23/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules tại miền Nam Colombia tiếp tục tăng lên tới 66 người, theo xác nhận mới nhất của Tư lệnh Lực lượng vũ trang, Tướng Hugo Alejandro López Barreto.

Theo quan chức trên, ngoài số người thiệt mạng, hiện vẫn còn 4 quân nhân mất tích, trong khi hàng chục người khác bị thương đang được điều trị.

Trước đó, các báo cáo ban đầu chỉ ghi nhận số người tử vong thấp, cho thấy số người thiệt mạng đã tăng nhanh khi công tác tìm kiếm và cứu hộ được mở rộng.

Máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules gặp nạn trong lúc chở 125 người, gồm 114 binh sỹ và 11 thành viên phi hành đoàn.

Tai nạn xảy ra ngay sau khi máy bay cất cánh từ Puerto Leguizamo, thuộc tỉnh Putumayo - khu vực rừng rậm giáp biên giới với Ecuador và Peru.

Theo Không quân Colombia, máy bay rơi cách sân bay khoảng 2 km sau khi gặp sự cố. Hai máy bay y tế đã được điều động tới khu vực để vận chuyển người bị thương về thủ đô Bogotá và các địa phương khác.

Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy có cột khói đen bốc lên từ khu vực máy bay rơi, trong khi lực lượng quân đội và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu hộ và dập lửa.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích và điều tra nguyên nhân tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
