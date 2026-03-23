Hai phi công thiệt mạng sau vụ va chạm máy bay tại sân bay ở New York

Liên quan vụ va chạm giữa máy bay của hãng hàng không Jazz Aviation (đối tác của Air Canada) với phương tiện mặt đất tại sân bay LaGuardia ở thành phố New York (Mỹ), giới chức địa phương xác nhận cả cơ trưởng và cơ phó trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Theo thông tin cập nhật từ giới chức Cảng vụ New York và các hãng tin quốc tế, va chạm xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 22/3 theo giờ địa phương.

Máy bay CRJ-900 mang số hiệu AC8646 khởi hành từ thành phố Montreal của Canada đã đâm trúng một xe cứu hỏa đang băng qua đường băng số 4 để ứng phó với một sự cố khác.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần mũi cũng như buồng lái của máy bay bị biến dạng và hư hỏng hoàn toàn.

Ngoài 2 phi công thiệt mạng, vụ va chạm cũng khiến ít nhất 41 người bị thương, hiện đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có tổng cộng 76 người, bao gồm 72 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Giám đốc điều hành Cảng vụ New York, bà Kathryn Garcia, cho biết sân bay LaGuardia phải đóng cửa ít nhất đến 14h chiều 23/3 theo giờ địa phương (tức 1h00 ngày 24/3 theo giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, thời gian chính thức mở lại có thể thay đổi tùy vào yêu cầu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) để phục vụ công tác điều tra hiện trường.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh sân bay LaGuardia đang gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu và tình trạng thiếu hụt nhân sự an ninh. Hiện, NTSB đã cử một đội chuyên trách đến hiện trường.

Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng tiếp theo tại Mỹ sau vụ va chạm giữa máy bay dân dụng và trực thăng quân sự hồi tháng 1/2025 khiến 67 người thiệt mạng./.

