Mỹ: Tổng thống D.Trump dọa điều động ICE đến các sân bay trên toàn quốc

Đoàn Hùng
Người dân biểu tình phản đối ICE trên một tuyến phố của tiểu bang Maryland ngày 11/01/2026. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Trong bối cảnh hệ thống hàng không Mỹ rơi vào hỗn loạn do khủng hoảng nhân sự thuộc Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) trong bối cảnh chính phủ đóng cửa một phần, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về khả năng điều động lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đến các sân bay trên toàn quốc nhằm khôi phục an ninh và trật tự.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu ngày 21/3 (theo giờ địa phương) của Tổng thống Trump, chỉ trích tình trạng bế tắc ngân sách kéo dài và kêu gọi phía đảng Dân chủ chấm dứt tình trạng trì hoãn, vốn đã khiến nguồn tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), cơ quan chủ quản TSA, bị cắt đứt và hàng chục nghìn nhân viên TSA phải làm việc không lương.

Trong thông điệp, Tổng thống Trump tuyên bố nếu tình trạng hiện nay không được giải quyết ngay lập tức, ông sẽ triển khai các nhân viên ICE đến các sân bay để thực hiện nhiệm vụ an ninh.

Đề xuất này được đưa ra khi đợt đóng cửa chính phủ một phần đã bước sang ngày thứ 35, khiến khoảng 50.000 nhân viên TSA tiếp tục làm việc mà không nhận được thù lao, tạo áp lực tài chính và tinh thần nghiêm trọng.

Hệ quả là hàng nghìn nhân viên đã xin nghỉ ốm, trong khi ít nhất 376 người đã từ chức hoàn toàn, làm suy yếu đáng kể năng lực vận hành của hệ thống kiểm soát an ninh hàng không.

Các sân bay trên toàn quốc đang chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn khi hành khách xếp hàng chờ kiểm tra an ninh kéo dài đến 2 tiếng, trong khi dữ liệu cho thấy đã có 1.910 chuyến bay bị trì hoãn và hơn 100 chuyến bị hủy chỉ trong một buổi sáng.

Quyền Phó Quản trị TSA, ông Adam Stahl, cảnh báo rằng nếu tình trạng thiếu nhân viên tiếp tục gia tăng, nhiều sân bay, đặc biệt là các sân bay nhỏ, có thể buộc phải đóng cửa hoàn toàn.

Theo ông chủ Nhà Trắng, việc điều động ICE không chỉ nhằm tăng cường an ninh sân bay, mà còn tập trung kiểm soát di trú bất hợp pháp, đặc biệt từ các khu vực được xem là có rủi ro cao.

Diễn biến này cho thấy một phản ứng cứng rắn từ chính quyền trong nỗ lực duy trì an ninh quốc gia và hoạt động kinh tế, đồng thời phản ánh sự căng thẳng sâu sắc trong hệ thống quản trị liên bang khi các cơ quan thiết yếu bị ảnh hưởng bởi bế tắc chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)
