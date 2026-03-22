Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Sáng 22/3 theo giờ Việt Nam, Cuba thông báo một sự cố lưới điện đã khiến hệ thống điện quốc gia bị ngắt kết nối gây mất điện trên toàn quốc. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một tuần hệ thống điện quốc đảo bị sập, khiến toàn bộ đất nước chìm trong bóng tối.



Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Ủy ban điện lực Cuba cho biết sự cố xảy ra vào hồi 18h23 ngày 21/3 theo giờ địa phương (tức 5h sáng 22/3 theo giờ Việt Nam).

Ủy ban điện lực chưa cung cấp các chi tiết kỹ thuật của sự cố và thời gian cụ thể để khôi phục dịch vụ cho người dân. Giới chức cho biết đang kích hoạt các lưới điện nhỏ để cung cấp điện cho các cơ sở thiết yếu, bao gồm bệnh viện và nhà máy xử lý nước.



Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày và nền kinh tế. Tình trạng mất điện là do các nhà máy nhiệt điện đã cũ, dễ bị hỏng hóc, bên cạnh tình trạng thiếu dầu nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.



Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sản lượng điện từ các nhà máy điện mặt trời chỉ đủ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ điện ban ngày của người dân và sản xuất điện vẫn phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy nhiệt điện./.

