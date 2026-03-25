Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ: Bế tắc ngân sách đẩy nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ kéo dài

Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho rằng việc tiếp tục chặn ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa trong bối cảnh căng thẳng an ninh toàn cầu là hành động mang động cơ chính trị.

Thùy Dung
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nghị sỹ Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 24/3 tiếp tục bác bỏ đề xuất của đảng Cộng hòa về gói tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS). Điều này khiến tình trạng bế tắc tại Thượng viện Mỹ tiếp tục kéo dài, trong khi việc DHS tạm ngưng hoạt động một phần đã bước sang tháng thứ hai.

Việc cơ quan này chưa được cấp ngân sách trở lại đang gây sức ép đối với hoạt động của nhiều đơn vị trực thuộc, đẩy các hoạt động an ninh, kiểm soát biên giới và an toàn hàng không vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng.

Theo đề xuất của đảng Cộng hòa và được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, phần lớn hoạt động của DHS sẽ được cấp ngân sách trở lại, nhưng tách riêng quỹ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). Đề xuất tách quỹ cho ICE nhằm tháo gỡ bế tắc trong việc tài trợ cho DHS.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ cho rằng kế hoạch này chưa đáp ứng yêu cầu cải cách đối với ICE. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer khẳng định đảng Dân chủ sẽ đưa ra một phương án đối sách mới, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát và cải tổ hoạt động của các cơ quan thực thi di trú nhằm bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Trong khi đó, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho rằng việc tiếp tục chặn ngân sách cho DHS trong bối cảnh căng thẳng an ninh toàn cầu là hành động mang động cơ chính trị, đồng thời cảnh báo việc kéo dài tình trạng đóng cửa cơ quan này có thể gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Kể từ ngày 14/2, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã rơi vào tình trạng tạm ngưng hoạt động một phần sau khi Quốc hội nước này không đạt được thỏa thuận ngân sách thường niên cho bộ này.

Cuộc khủng hoảng ngân sách lần này bắt nguồn từ bất đồng sâu sắc giữa Nhà Trắng và đảng Dân chủ về cải cách đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, sau vụ việc công dân Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch của chính quyền nhằm trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại Minneapolis (bang Minnesota) hồi tháng 1 vừa qua.

Trước đó, Thượng viện đã nhiều lần không thông qua dự luật cấp ngân sách cho DHS, khiến hoạt động của các cơ quan trực thuộc như Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ và Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) gặp nhiều khó khăn.

Hàng nghìn nhân viên liên bang của DHS đã phải tạm nghỉ việc, trong khi nhiều người khác được yêu cầu tiếp tục làm việc mà chưa được trả lương cho đến khi Quốc hội thông qua ngân sách.

Một số nhân viên của TSA, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra hành khách và hành lý tại các sân bay trên toàn quốc, lựa chọn nghỉ ốm thay vì làm việc không lương, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và gây chậm trễ cho khách hàng.

Giới quan sát cho rằng nếu không sớm đạt được thỏa hiệp, tình trạng bế tắc hiện nay có thể tiếp tục kéo dài, qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan an ninh và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp của Chính phủ Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đóng cửa chính phủ #Đảng Cộng hòa #Bộ An ninh Nội địa Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

